Bélgica respondió con dureza a la FIFA por el caso Balogun en el Mundial

La Selección de Bélgica cuestionó la decisión de la FIFA de permitir que Folarin Balogun juegue el partido de octavos de final contra Estados Unidos, pese a haber sido expulsado en el compromiso anterior. La federación belga asegura que la medida contradice el reglamento y estudia acciones.

Bélgica criticó la decisión de la FIFA

La previa del duelo entre Bélgica y Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una fuerte controversia fuera de la cancha. La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la determinación de la FIFA de habilitar al delantero Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el partido frente a Bosnia y Herzegovina.

Para la federación europea, la decisión rompe con un criterio que históricamente se había aplicado en la Copa del Mundo: toda tarjeta roja implica una suspensión automática para el siguiente compromiso.

La Federación de Bélfica fue enfática en “salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo”.

Igualmente, el técnico de Bélgica mencionó:

No sabía que en las oficinas de la Fifa el 5 de julio correspondía al Día de los Inocentes. Fue un descubrimiento para mí. Que yo recuerde, creo que es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que hay este tipo de decisión.

El caso ha despertado un intenso debate porque, según Bélgica, nunca antes un futbolista había recibido la suspensión de una expulsión directa antes de disputar el siguiente partido en un Mundial.

No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza, mencionó Rudi García, técnico de Bélgica.

¿Qué dice el reglamento sobre la expulsión de Balogun?

El principal argumento de la RBFA se basa en el Artículo 10.5 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que establece que un jugador expulsado por tarjeta roja directa o por doble amonestación debe cumplir automáticamente una fecha de suspensión.

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Sin embargo, la FIFA justificó su decisión apelando al Artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite al Comité Disciplinario suspender la ejecución de determinadas sanciones.

Bélgica considera que esa interpretación contradice el Artículo 66.4 del mismo Código, el cual mantiene la obligatoriedad de la suspensión tras una tarjeta roja. Por esa razón, sostiene que la resolución crea un precedente que pone en duda la igualdad de condiciones entre las selecciones participantes.

En su pronunciamiento, la federación belga dejó claro que analiza todas las alternativas disponibles para defender sus intereses y proteger, según afirmó, los principios del juego limpio.

"Estamos estudiando todas las opciones posibles para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes", señaló la RBFA, dejando abierta la posibilidad de acudir a instancias deportivas una vez finalice el compromiso.

El entrenador Rudy García también cuestionó públicamente la determinación del organismo rector del fútbol, mientras que Balogun evitó profundizar en la controversia. El delantero estadounidense aseguró que la jugada que provocó su expulsión quedó atrás y manifestó que, en su opinión, una tarjeta amarilla habría sido una sanción suficiente.

Con tres goles en el torneo, el atacante del Mónaco es una de las principales figuras de Estados Unidos, por lo que su presencia podría influir directamente en un partido decisivo por el paso a los cuartos de final.

La decisión de la FIFA no solo añade tensión al choque entre Bélgica y Estados Unidos, sino que también abre un debate sobre la interpretación de los reglamentos disciplinarios en el Mundial 2026.