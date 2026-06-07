¡El dólar sigue en caída! Así abrió la divisa en Colombia este lunes 6 de julio

El dólar inició la jornada de este lunes 6 de julio con pocos movimientos en el mercado cambiario colombiano. Aunque la divisa estadounidense registró una ligera caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el comportamiento de la moneda continúa reflejando la tendencia bajista que ha mantenido durante los últimos meses.

En la apertura de la sesión, el precio promedio del dólar fue de $3.330, cifra que representa una disminución de $4,93 frente a la TRM vigente para este lunes, fijada en $3.334,93.

Durante los primeros minutos de negociación se realizaron cinco transacciones por un valor de US$1,25 millones, mientras que la cotización osciló entre un mínimo de $3.330 y un máximo de $3.333.

Así se comporta el dólar frente a semanas y meses anteriores

Aunque la apertura mostró estabilidad frente al cierre de la jornada anterior, las cifras reflejan una reducción importante cuando se compara con otros periodos.

Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar acumula una caída del 3,16 %, equivalente a 108,66 pesos. En comparación con hace un mes, la disminución alcanza el 7,06 %, es decir, 253,16 pesos menos.

La tendencia también se mantiene al revisar el comportamiento durante 2026. Desde el inicio del año, la moneda estadounidense ha perdido 422,15 pesos, lo que representa una reducción del 11,24 %.

¿Cómo va el dólar en comparación con el año pasado?

El descenso es aún más significativo al comparar la cotización actual con la registrada hace un año. De acuerdo con los datos del mercado, el dólar vale hoy 639,44 pesos menos que en la misma fecha de 2025, una variación equivalente al 16,09 %.

Este comportamiento responde a diversos factores económicos internacionales y locales, entre ellos la evolución de los mercados financieros, las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el comportamiento de las materias primas, especialmente el petróleo, uno de los principales productos de exportación de Colombia.

Por ahora, el mercado cambiario inicia la semana con estabilidad, mientras inversionistas, empresarios y ciudadanos continúan atentos a los movimientos del dólar y a las decisiones económicas que podrían influir en su cotización durante los próximos días.