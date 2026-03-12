Abren becas internacionales del 100% para jóvenes colombianos

Conozca cómo esta oportunidad única puede transformar su futuro académico en prestigiosos colegios internacionales, cuáles son los requisitos y las fechas clave para postularse.

¿Qué son las becas Nsouli Scholars 2026 y qué beneficios cubren?

En un mundo cada vez más competitivo, dominar un segundo idioma y contar con una educación con estándares globales es un diferencial enorme. Conscientes de esto, el British International School (BIS) Barranquilla, en alianza con la prestigiosa red internacional Inspired Education Group, anunció la apertura de las becas Nsouli Scholars 2026.

Este programa no es una ayuda parcial: cubre el 100 % del valor de la matrícula y, en casos específicos, los costos de internado. Los jóvenes colombianos que resulten seleccionados tendrán la increíble oportunidad de cursar sus estudios en el BIS de Barranquilla o, si lo prefieren, postularse para viajar e ingresar a cualquiera de las más de 125 instituciones del grupo ubicadas en seis continentes.

Esta experiencia inmersiva no solo garantiza la excelencia académica, sino que abre puertas directas a las mejores universidades del mundo y a oportunidades laborales de alto perfil.

Requisitos: ¿Quiénes pueden aplicar a estas becas para colombianos?

El programa busca jóvenes líderes y talentosos. Para postularse a la convocatoria 2026, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Edad: Tener desde 13 años en adelante.

Talento comprobable: Demostrar excelencia académica, liderazgo sobresaliente, o un alto potencial en disciplinas artísticas o deportivas. Restricción: No ser estudiante actual de ningún colegio perteneciente a Inspired Education.

Perfil integral: El comité evaluará el nivel de inglés, las habilidades personales y la proyección social del candidato.

La importancia de la educación de clase mundial frente a los retos en Colombia

Acceder a una educación internacional de alto nivel sigue siendo un privilegio para pocas familias en el país. Según los resultados de las pruebas PISA 2022 publicados por la OCDE, en Colombia persisten profundas brechas de calidad educativa dependiendo del contexto socioeconómico. Esta realidad, advertida también por la UNESCO, limita el desarrollo profesional de miles de jóvenes en América Latina.

Es aquí donde el impacto de las becas Nsouli Scholars cobra relevancia. Santiago Castro, rector del British International School Barranquilla, lo resume así:

Estas becas permiten abrir las puertas de colegios con estándares educativos internacionales a estudiantes que, en otras circunstancias, difícilmente tendrían acceso a esta formación. Además, promueven la integración de familias a comunidades educativas diversas.

Santiago Castro, rector del British International School (BIS) Barranquilla.

¿Cómo inscribirse a las becas 2026? Fechas y enlaces oficiales

Si usted o su hijo cumplen con el perfil, es fundamental agendar las fechas. La convocatoria oficial estará abierta entre el 8 de enero y el 30 de abril de 2026.

Los beneficiarios, quienes iniciarán su nueva etapa educativa en septiembre de 2026, serán anunciados a finales del mes de mayo.

Para revisar los términos legales, conocer más detalles del proceso de selección y realizar la postulación oficial, los interesados deben ingresar directamente a la plataforma del grupo educativo: https://www.inspirededu.com/nsouli-scholars-2026