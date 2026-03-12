En su primer mensaje como nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei promete vengarse

El nuevo guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha irrumpido en el escenario político con un mensaje de fuerte carga bélica en el que ordena mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz como "baza" estratégica contra Estados Unidos e Israel.

El comunicado, que fue leído en la televisión estatal, representa la primera directriz del líder desde que fue designado para suceder a su padre, Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero, en los primeros ataques contra Teherán.

No obstante, el hecho de que el mensaje fuera emitido de forma escrita y no presencial ha intensificado las dudas sobre su estado de salud, en medio de versiones que sugieren que el ayatolá resultó herido.

Producción de petróleo se ha visto reducida en 10 millones de barriles diarios:

La decisión de Teherán ha sumido al mercado energético en lo que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) califica como "la mayor perturbación" del suministro de petróleo de la historia.

El impacto es tan severo que los países del Golfo ya han recortado su producción en al menos 10 millones de barriles diarios ante la parálisis de este corredor esencial, lo que ha empujado los precios por encima de los 100 dólares por barril.

Para intentar frenar la escalada, los 32 países miembros de la AIE, con sede en París, han autorizado la liberación récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una medida que busca paliar el déficit de crudo y productos petroleros que actualmente mantiene en vilo a la economía global.

Trump insiste en que los precios del petróleo pasan a un segundo plano:

En la esfera diplomática, Jamenei ha instado a sus vecinos a expulsar a las tropas norteamericanas, asegurando en su mensaje que "la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira".

Mientras los Guardianes de la Revolución se alinean con las órdenes del nuevo líder para endurecer sus ataques, el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, ha matizado la situación en una entrevista con la agencia AFP, al negar la colocación de minas en el estrecho y asegurar que han permitido el tránsito de naves de naciones específicas.

Sin embargo, desde Washington, el presidente Donald Trump ha dejado claro que la estabilidad de los precios es secundaria frente a los objetivos militares, afirmando en Truth Social que "detener a un imperio del mal" e impedir que Irán consiga armas nucleares es un interés de importancia "mucho mayor" para su gobierno.