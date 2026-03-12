Patrick Sullivan asume la presidencia de Michelin en Colombia y Ecuador

Con una destacada trayectoria estratégica en Norteamérica, Sullivan asume el reto de fortalecer la presencia de la compañía y acelerar la transición hacia una economía circular.

La movilidad sostenible tiene un nuevo líder en la región

Michelin anunció oficialmente a Patrick Sullivan como su nuevo presidente para Colombia y Ecuador, marcando el inicio de una etapa enfocada en innovación tecnológica. Con una destacada trayectoria estratégica en Norteamérica, Sullivan asume el reto de fortalecer la presencia de la compañía y acelerar la transición hacia una economía circular.

Este anuncio, realizado en marzo de 2026, refuerza la apuesta del Grupo Michelin por consolidar sus operaciones en América Latina, un mercado clave y en constante evolución donde la demanda por llantas de alto rendimiento y soluciones de movilidad eficiente sigue en aumento.

¿Quién es Patrick Sullivan, el nuevo presidente de Michelin?

Originario de Estados Unidos, Patrick Sullivan no es un extraño para los grandes desafíos corporativos. Antes de su llegada a territorio sudamericano, Sullivan se desempeñó con éxito como Vicepresidente de Estrategia para la región de América del Norte.

Durante su gestión en ese cargo, lideró iniciativas fundamentales para el futuro de la marca, especializándose en el ámbito de los compuestos y abarcando áreas críticas como:

Desarrollo y optimización de redes de distribución.

Diseño de estrategia regional a largo plazo.

Sostenibilidad y economía circular.

Procesos de innovación y transformación digital.

Su perfil gerencial combina una alta capacidad de ejecución con una visión centrada en el progreso sostenible, dos pilares que se alinean perfectamente con los objetivos globales de Michelin para las próximas décadas.

El legado de Walter Ugozzoli y su transición a Brasil

La llegada de Sullivan a la presidencia andina se produce tras la salida de Walter Ugozzoli, quien deja una huella profunda en la operación de Colombia y Ecuador. Bajo el liderazgo de Ugozzoli, la compañía logró sortear los retos económicos recientes, manteniendo un crecimiento estable y fortaleciendo las relaciones con los distribuidores locales.

Como reconocimiento a su exitosa gestión en la región, el Grupo Michelin ha promovido a Ugozzoli a nuevas y mayores responsabilidades dentro de la estratégica operación de la compañía en Brasil, el mercado más grande de América Latina.

Sostenibilidad e innovación: los retos de Michelin en Colombia

El sector automotriz y de autopartes atraviesa una transformación sin precedentes, y Michelin busca liderar este cambio. La experiencia de Sullivan en temas de circularidad será vital para un mercado colombiano que exige cada vez más prácticas empresariales responsables con el medio ambiente.

Es un privilegio sumarme a nuestros talentosos equipos en Colombia y Ecuador. Junto con nuestros aliados, vamos a acelerar la innovación y entregar desempeño total para impulsar la movilidad en la región

Afirmó Patrick Sullivan durante el anuncio de su nombramiento.

¿Qué impacto tendrá este liderazgo en el mercado de la movilidad?

Para los consumidores y el sector transporte en Colombia y Ecuador, esta renovación en la cúpula de Michelin anticipa la llegada de nuevas tecnologías en neumáticos y servicios integrados. La promesa de "entregar desempeño total" implica no solo mejorar la seguridad y durabilidad de los productos, sino también optimizar el rendimiento de flotas y vehículos particulares, reduciendo la huella de carbono.

Con Patrick Sullivan al volante, Michelin reafirma su compromiso con el desarrollo económico de ambos países, asegurando que la innovación y la sostenibilidad sean el motor principal de su crecimiento en los mercados de movilidad andinos.