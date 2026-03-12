Sergio Fajardo destapa sus cartas: habla de Edna Bonilla, Paloma Valencia y sus aspiraciones

A falta de un día para el plazo de inscribir a sus fórmulas vicepresidenciales, varios candidatos han destapado sus cartas de cara a lo que vendrá en la primera vuelta del 31 de mayo.

Iván Cepeda se irá con Aída Quilcué, Abelardo de la Espriella escogió a José Manuel Restrepo, Paloma Valencia estará acompañada de Juan Daniel Oviedo, Miguel Uribe Londoño le apuesta a Luisa Fernanda Villegas y Luis Gilberto Murillo escogió a Luz María Zapata; entre otras candidaturas.

Este jueves 12 de marzo, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, anunció que su fórmula vicepresidencial es Edna Bonilla. En A lo que Vinimos, entregó detalles de su decisión y lo que espera de la campaña rumbo a la Casa de Nariño.

¿Por qué escogió a Edna Bonilla?

“Es una mujer inteligente, capaz, ejemplo de servidora pública y maestra. Se ha desempeñado con las mejores calificaciones en todos los lugares en que ha estado”.

“Nos complementamos y vamos a romper con los extremos, terminar con la confrontación y dar la oportunidad de construir acuerdos, hacer una política diferente, romper el resentimiento y la rabia. Eso es lo que nosotros representamos y nuestra apuesta política”.

¿Cómo va a lograr el voto del centro?

“Estamos en una competencia. Cada uno se presenta con lo que ha hecho, la forma cómo ha construido y lo que representa. Eso es lo que estoy haciendo y estoy convocando a las personas a que nos acompañen, que dejen el miedo, no se dejen apabullar por los extremos y no se dejen asustar. Esto no es izquierda o derecha, nosotros representamos otra forma de la política”.

¿Paloma Valencia es extremo?

“Ella hace parte del mundo de la derecha y particularmente me cae bien. Es una mujer seria, honesta, que trabaja por sus ideas y las defiende. Eso es legítimo”.

¿Quiso participar en las consultas?

“Nuestra campaña empezó ayer con la carta a la Nación que mandé. Hoy estoy presentando a Edna y estamos concentrados en lo que somos. Falta mucho camino por recorrer”.

“No estoy pensando en arrebatarle votos a nadie. Que sepan que, en nuestras manos, Colombia está segura. Este es un cambio serio y seguro, es lo que nosotros ofrecemos a nuestro país. En nosotros pueden confiar”.