Reconocida tienda de ropa se declaró en quiebra y cerrará más de 150 puntos de venta

La icónica cadena de ropa y equipamiento para actividades al aire libre, Eddie Bauer LLC, ha solicitado formalmente la protección del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Esta medida, anunciada en febrero de 2026, marca el inicio de una drástica reestructuración que resultará en el cierre definitivo de 174 tiendas físicas en Estados Unidos y Canadá.

Aunque inicialmente la empresa buscó un comprador que mantuviera las operaciones en marcha bajo un modelo de "empresa en funcionamiento", los documentos judiciales más recientes revelan que la subasta programada para inicios de marzo fue cancelada debido a la falta de ofertas calificadas.

Ante la ausencia de un inversor dispuesto a asumir el riesgo de la red minorista, la compañía ha procedido a convertir el proceso en una liquidación ordenada de sus activos físicos.

Las 174 ubicaciones afectadas, que incluyen tanto tiendas de línea regular como centros outlet, han comenzado ventas de liquidación masivas. Según el cronograma establecido, se espera que la mayoría de los puntos de venta cierren sus puertas de forma definitiva para el 30 de abril de 2026.

¿Qué pasará con la marca Eddie Bauer?

Es importante destacar que la marca no desaparecerá del mercado. El proceso de bancarrota afecta exclusivamente a la entidad operadora de las tiendas físicas en Norteamérica (Eddie Bauer LLC, bajo el paraguas de Catalyst Brands).

Los derechos de propiedad intelectual pertenecen a Authentic Brands Group, que ya ha transferido las operaciones de comercio electrónico y venta al por mayor a un nuevo licenciatario.

Esto significa que los clientes podrán seguir adquiriendo productos a través de su página web y en tiendas departamentales asociadas. Asimismo, las tiendas internacionales fuera de Norteamérica, gestionadas por otros licenciatarios, no se verán afectadas por este proceso legal.