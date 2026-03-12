CANAL RCN
Tendencias

Pareja de Alexa Torrex no se quedó callado ante la confesión sobre su gusto por Tebi Bernal

Jhorman Toloza fue certero sobre los últimos 'coqueteos' entre los dos famosos.

Foto: IG @canalrcn
Foto: IG @canalrcn

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
01:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos días, un nuevo 'romance' ha comenzado a surgir en la Casa de los Famosos Colombia. Los participantes involucrados son Tebi Bernal y Alexa Torrex, quienes durante los últimos días han tenido acercamientos que han llevado a despertar los rumores en redes sociales.

Y no solo acercamientos han levantado un posible romance, pues este miércoles, en la dinámica hecha por el Jefe de la casa, ambos participantes confesaron que tendrían algo entre ellos si no tuvieran pareja.

Hubo cambios de ÚLTIMO MOMENTO en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026: así quedó
RELACIONADO

Hubo cambios de ÚLTIMO MOMENTO en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026: así quedó

"Es muy auténtica", dijo Tebi en el confesionario.

Ante esto, la pareja de Alexa Torres se pronunció y dejó clara su postura.

¿Qué dijo la pareja de Alexa Torrex?

En charla con el periodista Santiago Vargas, Toloza aseguró sentirse "incómodo" por los coqueteos entre ambos participantes.

"Siente uno esa incomodidad, más allá de los celos", dijo la pareja de Torrex.

Sin embargo más allá de eso, Jhorman aseguró que confía en la participante y la apoyará hasta el final.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Festival Estéreo Picnic

Vuelos a Bogotá para el Estéreo Picnic 2026 caen un 31%

Astrología

Mhoni Vidente sorprendió con contundente predicción sobre el que sería el próximo presidente de Colombia

Yeison Jiménez

"Lo tenía guardado": Alzate reveló video INÉDITO de Yeison Jiménez antes de su muerte

Otras Noticias

Enfermedades

"Mi hija se puede morir": familia denuncia que EPS no entrega medicamento a joven con enfermedad huérfana

Una adolescente de 17 años en Bogotá lleva más de un año sin recibir el tratamiento que necesita cada mes para sobrevivir.

Antioquia

Alertan que erosión del río está borrando un barrio en Carepa, Antioquia: habitantes piden ayuda

Varias familias se han visto obligadas a dejar las casas que por años construyeron.

Comercio

Icónica marca de carros anunció despidos de 50.000 empleados: esta fue la razón

Independiente Medellín

🔴Medellín vs. Juventud, por un cupo en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

Irán

Guerra en Medio Oriente: Esta es la pequeña isla que guarda todas las reservas de petróleo de Irán