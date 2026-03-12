Pareja de Alexa Torrex no se quedó callado ante la confesión sobre su gusto por Tebi Bernal

Durante los últimos días, un nuevo 'romance' ha comenzado a surgir en la Casa de los Famosos Colombia. Los participantes involucrados son Tebi Bernal y Alexa Torrex, quienes durante los últimos días han tenido acercamientos que han llevado a despertar los rumores en redes sociales.

Y no solo acercamientos han levantado un posible romance, pues este miércoles, en la dinámica hecha por el Jefe de la casa, ambos participantes confesaron que tendrían algo entre ellos si no tuvieran pareja.

"Es muy auténtica", dijo Tebi en el confesionario.

Ante esto, la pareja de Alexa Torres se pronunció y dejó clara su postura.

¿Qué dijo la pareja de Alexa Torrex?

En charla con el periodista Santiago Vargas, Toloza aseguró sentirse "incómodo" por los coqueteos entre ambos participantes.

"Siente uno esa incomodidad, más allá de los celos", dijo la pareja de Torrex.

Sin embargo más allá de eso, Jhorman aseguró que confía en la participante y la apoyará hasta el final.