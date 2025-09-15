CANAL RCN
Economía

¡Atención desempleados! Bogotá ofrece 544 empleos disponibles hasta el 20 de septiembre

Bogotá abrió 544 vacantes laborales para todos los niveles educativos. Postúlese a estas oportunidades de empleo disponibles hasta el 20 de septiembre.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
05:20 p. m.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció esta semana la apertura de 544 vacantes laborales dirigidas a la ciudadanía.

De estas, 106 están enfocadas en profesionales, especialistas y magísteres, varias de ellas en cargos directivos con sueldos que pueden llegar hasta nueve salarios mínimos.

Lo interesante es que la convocatoria no se limita al talento cualificado, pues también hay opciones para personas con formación básica primaria, secundaria, técnica, tecnológica e incluso para quienes no cuentan con estudios formales.

Oportunidades para todos los perfiles

“Destacamos la gran cantidad de puestos de trabajo para profesionales y directivos, sin dejar de lado la inclusión de puestos para todos los niveles educativos. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier persona en Bogotá pueda encontrar una opción laboral acorde a su preparación y aspiraciones”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Para aplicar, los interesados deben registrarse en el portal www.serviciodeempleo.gov.co, actualizar su hoja de vida y postularse a las vacantes de su interés.

Ferias de empleo y más alternativas

Además de estas oportunidades, entre el 15 y el 20 de septiembre la Secretaría de Desarrollo Económico realizará cinco ferias de empleo a la medida, espacios diseñados para conectar directamente a las personas con las empresas que están contratando en la ciudad.

Estos encuentros representan 355 oportunidades adicionales y facilitan procesos de selección inmediatos.

La ciudadanía también puede unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde encontrará en tiempo real información sobre nuevas vacantes, ferias laborales y programas de formación.

Con estas acciones, la Administración Distrital busca fortalecer el acceso al trabajo digno y generar más opciones para quienes buscan mejorar su calidad de vida a través del empleo formal.

