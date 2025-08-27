Anuncian feria de empleo con 334 vacantes para trabajar en Regiotram de Occidente

El Regiotram de Occidente avanza en su construcción y, con ello, se abre una nueva ventana de oportunidades laborales para los habitantes de la Sabana Occidente. Del 26 al 29 de agosto se llevará a cabo una feria de empleo con 334 vacantes disponibles, en la que los interesados podrán postularse directamente presentando su hoja de vida en las jornadas programadas en Funza, Mosquera, Facatativá y Madrid.

Organizada por la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías locales y el operador CFRO, la convocatoria busca garantizar la contratación de mano de obra local para impulsar tanto el proyecto férreo como la economía regional. Se espera una gran acogida, similar a la obtenida en la feria anterior, donde más de 2.400 personas participaron en el proceso de selección.

¿Qué vacantes ofrece la feria de empleo del RegioTram?

La convocatoria está dirigida a perfiles en tres áreas principales: obra, administrativos y profesionales. Dentro del grupo de obra se destacan cargos como oficiales de obra civil, ayudantes, maquinistas, conductores de volqueta y mixer, topógrafos de campo, además de inspectores de seguridad y salud.

En el área administrativa se encuentran posiciones como auxiliar administrativo de obra, auxiliar contable, asistente de recursos humanos y coordinador logístico. Para perfiles profesionales, la feria contempla la vacante de abogado junior en apoyo contractual.

Fechas, lugares y horarios de la feria de empleo del Regiotram

Las jornadas se desarrollarán en cuatro municipios de la Sabana Occidente, en los siguientes lugares y horarios:

Funza | 26 de agosto | 8:00 a.m. – 3:00 p.m. | Parque Principal

Mosquera | 27 de agosto | 8:00 a.m. – 1:00 p.m. | Parque Cultural

Facatativá | 28 de agosto | 8:00 a.m. – 3:00 p.m. | Secretaría de Desarrollo Económico (antigua estación férrea)

Madrid | 29 de agosto | 9:00 a.m. – 12:00 m. | Sede La Herrera, Calle 5 No. 4-74

Los asistentes podrán acercarse en el horario establecido para conocer de primera mano los requisitos de cada vacante y entregar su hoja de vida directamente a los reclutadores.