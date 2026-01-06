Bolsa de Colombia se cotiza tras elecciones presidenciales en primera vuelta: esto se sabe

Tras las más recientes elecciones presidenciales en Colombia, la cual dejó a Abelardo De La Espriella como ganador de la primera vuelta, la bolsa de valores de Colombia (bvc) amaneció con el acelerador a fondo y se convirtió hoy en la más ganadora de todo el mundo.

El indicador principal del mercado, el MSCI Colcap (principal índice de referencia), subió casi un 4,5%, una cifra que no se veía desde hace meses y que demuestra la confianza que regresó al país.

Las empresas colombianas aumentaron su valor en cuestión de minutos. Una de las que tuvo mayor crecimiento fue Ecopetrol.

Así se disparó la BVC tras elecciones presidenciales 2026

Ecopetrol en la cima: La acción de nuestra gran petrolera estatal subió más de un 8%. No solo brilló aquí, sino también en la prestigiosa bolsa de Wall Street en Nueva York.

Los bancos, disparados: Entidades financieras muy conocidas por los colombianos, como Bancolombia y los bancos del Grupo Aval, registraron subidas con picos de hasta el 11%.

Corficolombiana: La firma de inversiones en infraestructura de gran escala no se quedó atrás y reportó una valorización del 8,32% casi de forma inmediata al sonar la campana de operaciones.

Dólar abrió a la baja en Colombia

El precio del dólar en Colombia abrió este lunes 1 de junio de 2026 en 3.603,200 pesos.

Además, sobre las 8:19 de la mañana, según el Banco de la República, alcanzó a tocar los 3.551,00 pesos como precio mínimo.

En medio de esa coyuntura, la Tasa Representativa del Mercado registró un valor exacto de 3.678,15 pesos, teniendo un aumento de 11.09 pesos respecto a la del mismo día de la semana anterior.

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, en comparación con el mismo día de hacer un mes (1 de mayo de 2026), tuvo un aumento de 40.64 pesos, que representan el 1.12 %.

Sin embargo, haciendo el balance con la TRM de hace un año (1 de junio de 2025), se detectó un descenso de 470.57 pesos, que equivalen al 11.34 %.