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Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 1 de junio de 2026, tras la primera vuelta presidencial

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 1 de junio de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 01 de 2026
08:22 a. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este lunes 1 de junio de 2026 en 3.603,200 pesos.

Además, sobre las 8:19 de la mañana, según el Banco de la República, alcanzó a tocar los 3.551,00 pesos como precio mínimo.

En medio de esa coyuntura, la Tasa Representativa del Mercado registró un valor exacto de 3.678,15 pesos, teniendo un aumento de 11.09 pesos respecto a la del mismo día de la semana anterior.

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Tomando como referencia esos datos, se han identificado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.670 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.800 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 1 de junio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, en comparación con el mismo día de hacer un mes (1 de mayo de 2026), tuvo un aumento de 40.64 pesos, que representan el 1.12 %.

Sin embargo, haciendo el balance con la TRM de hace un año (1 de junio de 2025), se detectó un descenso de 470.57 pesos, que equivalen al 11.34 %.

Además, teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, hubo un decrecimiento de 78.93 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las variaciones más recientes de la Tasa Representativa del Mercado

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por debajo de los 3.700 pesos.

Así abrió el precio del dólar hoy viernes 29 de mayo: conozca su precio
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Los cambios día tras día, desde el martes 26 de mayo, han sido los siguientes:

  • Martes 26 de mayo de 2026: 3.667,06 pesos.
  • Miércoles 27 de mayo de 2026: 3.644,47 pesos.
  • Jueves 28 de mayo de 2026: 3.631,57 pesos.
  • Viernes 29 de mayo de 2026: 3.646,58 pesos.
  • Sábado 30 de mayo de 2026: 3.678,15 pesos.
  • Domingo 31 de mayo de 2026: 3.678,15 pesos.
  • Lunes 1 de junio de 2026: 3.678,15 pesos.
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