"¿Ahora sí?": Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda y lanzó duro ataque

La carrera hacia la segunda vuelta presidencial ya comenzó y uno de los primeros choques entre los dos candidatos finalistas se produjo a través de redes sociales.

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta, en los que Abelardo de la Espriella obtuvo una mayor votación que Iván Cepeda, el candidato de izquierda sorprendió al anunciar públicamente que estaba dispuesto a participar en un debate político y electoral con su rival.

La propuesta llamó la atención porque durante buena parte de la campaña previa a la primera vuelta, Cepeda fue cuestionado por sus opositores debido a su ausencia en distintos escenarios de confrontación política y por las condiciones planteadas para participar en algunos encuentros públicos.

Ahora, con la segunda vuelta en marcha, el aspirante lanzó oficialmente el reto.

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre el debate?

A través de su cuenta en X, el candidato presidencial anunció que buscaba abrir un espacio de discusión directa con Abelardo de la Espriella.

EMPLAZO AL CANDIDATO ABELARDO DE LA ESPRIELLA A DEBATE

El mensaje fue interpretado como el primer paso para iniciar los encuentros públicos entre los dos aspirantes que disputarán la Presidencia en segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella le respondió a Iván Cepeda y aceptó debatir

La reacción de Abelardo de la Espriella no tardó en llegar y estuvo acompañada de fuertes cuestionamientos contra su contendiente.

En su respuesta, el candidato aceptó debatir, pero rechazó la posibilidad de establecer condiciones previas o negociaciones para definir el encuentro.

¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo.

Además, sostuvo que el debate debía realizarse directamente ante la ciudadanía y sin intermediarios.

¿Qué más dijo el candidato sobre un eventual debate?

En el mismo mensaje, el aspirante presidencial insistió en que la discusión pública debe desarrollarse sin restricciones y con amplia difusión.

Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro.

Asimismo, invitó a los medios de comunicación a participar en la organización del encuentro.

Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas.

¿Por qué Abelardo vinculó el debate con los resultados electorales?

Gran parte de la respuesta de De la Espriella estuvo relacionada con las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro después de la jornada electoral.

El mandatario manifestó dudas sobre el preconteo y aseguró que únicamente reconocerá los resultados oficiales que surjan de los escrutinios realizados por las autoridades electorales.

Sus declaraciones provocaron pronunciamientos de distintos sectores que defendieron la transparencia del proceso electoral.

En ese contexto, Abelardo de la Espriella aseguró que tanto Petro como Cepeda deben reconocer los resultados entregados tras la votación.