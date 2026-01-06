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La selección Colombia recibió capacitación de Wilmar Roldán e Imar Machado

La selección Colombia sigue preparándose para lo que será el Mundial y esta fue la capacitación que recibió.

Wilmar Roldán
Foto: FCF

Noticias RCN

junio 01 de 2026
09:40 a. m.
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La selección Colombia sigue afinando cada detalle de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026. El combinado nacional afronta una etapa decisiva de preparación y este lunes primero de junio tendrá un momento especial junto a su afición cuando dispute ante Costa Rica el amistoso de despedida en el estadio El Campín de Bogotá.

Más allá del aspecto futbolístico, el trabajo del equipo no se limita a los entrenamientos, los esquemas tácticos o la condición física. En las últimas horas, jugadores y cuerpo técnico participaron en una jornada de actualización reglamentaria con el objetivo de llegar al Mundial plenamente informados sobre las modificaciones normativas que implementará el fútbol internacional.

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La actividad fue organizada con apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol y contó con la presencia de dos reconocidas figuras del arbitraje nacional: el árbitro internacional Wilmar Roldán y Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la FCF.

¿Qué nuevas reglas conocerá Colombia para el Mundial 2026?

Según explicó la Federación Colombiana de Fútbol, la capacitación tuvo como finalidad presentar las actualizaciones reglamentarias que estarán vigentes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la reunión, futbolistas, entrenadores y miembros de la delegación nacional pudieron despejar inquietudes directamente con los expertos arbitrales, profundizando en conceptos que podrían resultar determinantes durante el torneo.

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Entre los temas abordados aparecieron aspectos específicos relacionados con los protocolos de sustituciones, los procedimientos para evaluar jugadores aparentemente lesionados y diferentes dinámicas sobre las reanudaciones del juego.

La agenda también incluyó un recorrido histórico por la evolución de las Reglas de Juego desde 1863, ofreciendo un contexto más amplio sobre cómo han cambiado las normas hasta llegar al reglamento que regirá la próxima cita orbital.

Una preparación integral pensando en el máximo reto

En el entorno de la selección existe claridad sobre la magnitud del desafío que representa un Mundial. Por eso, la preparación busca abarcar todos los frentes posibles y no únicamente lo que ocurre dentro del terreno de juego.

Para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, comprender a profundidad las nuevas disposiciones arbitrales puede convertirse en una ventaja competitiva. Evitar errores de interpretación, adaptarse rápidamente a los cambios y entender los criterios de aplicación podría marcar diferencias en un torneo de máxima exigencia.

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La Federación Colombiana de Fútbol destacó que esta inducción hace parte del proceso de fortalecimiento integral del equipo nacional antes del evento deportivo más importante del año. Asimismo, el entrenador Néstor Lorenzo y la entidad agradecieron a Wilmar Roldán, Ímer Machado y a la Comisión Arbitral por compartir su experiencia y orientar a la delegación colombiana en esta etapa previa a la Copa del Mundo.

Mientras el país espera el amistoso ante Costa Rica en Bogotá, Colombia continúa construyendo su camino mundialista tanto dentro del campo como frente al tablero estratégico del reglamento internacional.

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