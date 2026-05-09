¿Puede seguir en un fondo privado de pensiones? Lista de personas que mantienen la opción en Colombia

La transformación del sistema pensional en Colombia marca un hito estructural en la manera en que los trabajadores del país aportan para su vejez.

En el marco del modelo basado en pilares, donde la competencia directa entre el régimen público y el sector privado se reconfigura, han surgido múltiples inquietudes entre los afiliados sobre quiénes conservarán la libertad de elegir o mantenerse en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) privada.

Bajo la nueva normativa, el sistema prioriza la complementariedad en lugar de la libre competencia absoluta. Esto significa que todos los trabajadores cotizantes en el país deberán direccionar sus aportes obligatorios hacia Colpensiones por la parte de sus ingresos que corresponda a los primeros 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

A partir de ese umbral de ingresos —aproximadamente 4 millones de pesos—, los recursos cotizados por el excedente pasarán a ser administrados por un fondo privado de pensión a través del pilar contributivo de ahorro individual.

En este escenario, aquellos cotizantes con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos deberán seleccionar una AFP para canalizar la porción suplementaria de sus aportes. En caso de no realizar el trámite de elección dentro del plazo establecido por la autoridad regulatoria, el Gobierno asignará de manera aleatoria el fondo privado que administrará dicho capital.

Lista de personas que mantienen la opción de cambiar de fondo en Colombia

No obstante la implementación del modelo general, el sistema contempla una salvaguarda clave: el régimen de transición. Este grupo de ciudadanos no se regirá por la obligatoriedad del umbral de los 2,3 salarios mínimos ni por la migración parcial a Colpensiones, conservando de forma íntegra las reglas del sistema previo.

Tienen la facultad de seguir escogiendo o perteneciendo a un fondo privado las personas que cumplan con los siguientes requisitos mínimos de semanas cotizadas al momento de la entrada en vigor de la medida:

Mujeres: Aquellas que acrediten 750 semanas o más cotizadas en el sistema.

Hombres: Aquellos que cuenten con 900 semanas o más registradas ante la entidad correspondiente.

RELACIONADO Estas son las semanas de cotización que necesitarán las mujeres para jubilarse con la reforma pensional

Para estos trabajadores, la reforma pensional no altera sus condiciones. Aquellos amparados por la transición podrán mantener su ahorro en una AFP privada (como Protección, Porvenir, Colfondos o Skandia), continuar acumulando capital bajo la modalidad de ahorro individual con solidaridad y buscar su pensión conforme a los parámetros de edad (57 años para mujeres y 62 para hombres) o por la vía del capital acumulado, según lo permitía la normatividad anterior.