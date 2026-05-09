Resultado Super Astro Luna hoy, 5 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El sábado tiene una particularidad para quienes siguen Super Astro: la jornada comienza con una combinación y termina con otra. Primero aparece el Sol durante la tarde y, varias horas después, el Luna se encarga de ponerle punto final al día.

Este 5 de septiembre de 2026 volverá a ocurrir. Cuando buena parte de las actividades del sábado ya haya terminado, todavía quedará pendiente una última combinación para quienes participaron en el Super Astro Luna.

Y hay un detalle que puede pasar inadvertido. El horario de los sábados es diferente al establecido para las noches de lunes a viernes. En esta ocasión, el sorteo está programado para las 10:42 p.m.

Ese será el momento en el que las apuestas realizadas durante la jornada tendrán finalmente un resultado contra el cual ser revisadas.

¿Será que usted será uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de septiembre de 2026

El sorteo del Super Astro Luna de este 4 de septiembre de 2026 fue delegado por un delegado de Coljuegos y, finalmente, se aprobó la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El Super Astro combina una selección numérica con un componente zodiacal. De acuerdo con las condiciones oficiales del juego, el participante puede escoger un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

La revisión posterior dependerá de la modalidad utilizada y del nivel de acierto alcanzado. Las reglas contemplan premios por acertar las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas en el orden correspondiente, acompañadas por el signo bajo las condiciones establecidas para cada tipo de apuesta.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna los sábados?

A diferencia de las jornadas de lunes a viernes, cuando el Super Astro Luna está programado para las 10:50 p. m., los sábados el horario establecido es a las 10:42 p. m.

La diferencia es de apenas ocho minutos, pero resulta relevante para quienes acostumbran consultar el resultado a la misma hora todas las noches.

Así, el día tendrá dos momentos claramente separados. La tarde dejará atrás el resultado del Sol, mientras que la atención nocturna se trasladará hacia una combinación completamente nueva.

Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.