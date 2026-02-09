Esto es lo que debe pagar de seguridad social si gana 4 millones siendo empleado o independiente

El Sistema General de Seguridad Social en Colombia es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos orientados a garantizar el bienestar integral de los ciudadanos y protegerlos frente a las eventualidades que alteren su capacidad laboral.

Compuesto por tres ejes fundamentales —Salud, Pensión y Riesgos Laborales (ARL)—, este esquema busca asegurar atención médica, ingresos durante periodos de incapacidad y un sustento económico para el retiro o ante situaciones de invalidez o fallecimiento.

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Cotizar oportunamente no es un mero trámite administrativo o fiscal. El pago continuo de los aportes garantiza que el trabajador mantenga la cobertura asistencial activa, acumule semanas para alcanzar la pensión y cuente con un seguro ante accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

¿Cuánto se aporta con un ingreso de $4.000.000?

La diferencia sustancial en el cálculo del aporte radica en la figura bajo la cual se presta el servicio, ya que la ley distribuye las cargas de manera distinta entre un empleado vinculado formalmente y un trabajador por cuenta propia o por prestación de servicios.

Cotización como trabajador dependiente (Contrato laboral)

En el esquema de contrato de trabajo (a término fijo, indefinido u obra), la base de cotización (Ingreso Base de Cotización - IBC) equivale al 100% del salario bruto, es decir, $4.000.000.

Bajo esta modalidad, la normativa establece un cobro compartido en el que la empresa asume la proporción mayoritaria de los aportes:

Salud: La tarifa global es del 12,5%. El empleado aporta el 4% ($160.000) y la empresa cubre el 8,5% restante.

Pensión: La tarifa global es del 16%. El empleado aporta el 4% ($160.000) y el empleador sufraga el 12%.

Riesgos Laborales (ARL): El empleador lo asume en su totalidad (100%).

Al empleado se le descuentan mensualmente de su nómina $320.000 (el 8% total de su salario). La empresa transfiere la diferencia directamente a los fondos correspondientes.

Cotización como trabajador independiente (Prestación de servicios)

A diferencia de los asalariados, los profesionales independientes o contratistas deben cubrir el 100% del valor de sus aportes a la seguridad social sin auxilio patronal. Como medida de alivio económico, el marco legal vigente les permite fijar su IBC en el 40% del valor mensual del contrato o de sus ingresos brutos.

Al calcular el 40% de $4.000.000, la cifra resultante es de $1.600.000. No obstante, la norma determina que nadie puede cotizar por debajo de un salario mínimo mensual legal vigente ($1.750.905). Por esta razón, el sistema ajusta automáticamente la base de cotización de este trabajador al piso de $1.750.905.

Sobre esta base ajustada de $1.750.905, el independiente asume los siguientes costos:

Salud (12,5%): $218.863

Pensión (16%): $280.145

ARL (Riesgo I - 0,522%): $9.140

Impacto final: El independiente debe realizar un desembolso mensual de $508.148 a través de la planilla PILA, cifra que equivale aproximadamente al 12,7% de su ingreso bruto total.