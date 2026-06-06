Caribe lanza hoja de ruta para enfrentar la crisis energética y fortalecer la seguridad eléctrica del país

La región Caribe presentará por primera vez una agenda conjunta para enfrentar los desafíos que afectan al sistema energético colombiano.

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Gobernadores, representantes del Gobierno Nacional, congresistas de la bancada Caribe, empresarios, gremios, academia y actores de toda la cadena energética unieron esfuerzos para construir una hoja de ruta que busca aportar soluciones a una problemática considerada prioritaria para el desarrollo económico y social del país.

La iniciativa, denominada Plan Caribe Energético, será lanzada oficialmente el próximo 12 de junio en Montería y representa el resultado de un amplio ejercicio de concertación liderado por la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe.

El documento plantea acciones concretas para fortalecer la seguridad energética nacional y posicionar a la región como uno de los principales motores de la transición energética en Colombia.

La hoja de ruta del Caribe para proteger el sector energético

El plan surge como respuesta a diferentes desafíos que hoy impactan a millones de usuarios y al sector productivo. Entre ellos se encuentran los altos costos de la energía, las limitaciones en la infraestructura de transmisión y distribución, los obstáculos para la entrada de nuevos proyectos de generación y la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Nacional y los territorios.

La construcción de la propuesta contó con la participación de más de una decena de gremios, empresas y entidades vinculadas al sector energético, además de representantes de gobernaciones, cámaras de comercio, comités intergremiales y centros académicos.

El objetivo fue identificar acciones prioritarias que permitan mejorar la confiabilidad del sistema y garantizar condiciones más favorables para el crecimiento económico de la región y del país.

Desde la RAP Caribe destacan que esta es la primera vez que todos los actores relevantes del sector se articulan alrededor de una visión compartida para abordar los retos energéticos desde una perspectiva regional.

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Las apuestas para transformar el sistema energético

La hoja de ruta está estructurada en seis líneas estratégicas que buscan atender los principales desafíos del sector.

La primera se enfoca en la generación, confiabilidad y abastecimiento energético

La segunda aborda el almacenamiento de energías como una herramienta clave para garantizar estabilidad en el suministro.

La tercera contempla acciones orientadas a fortalecer la transmisión, distribución y modernización de las redes eléctricas.

La cuarta, iniciativas para asegurar la sostenibilidad del esquema de prestación del servicio.

La quinta y sexta apuesta están relacionadas con el impulso de la energía como motor de competitividad y desarrollo productivo, y con el fortalecimiento de la gobernanza energética mediante una mayor participación de los territorios en la toma de decisiones.

La RAP Caribe sostiene que la región cuenta con condiciones estratégicas para liderar este proceso. Además de poseer importantes reservas de gas natural, concentra algunas de las mayores oportunidades del país para el desarrollo de proyectos solares y eólicos, considerados fundamentales para avanzar en la transición energética.

Una declaración conjunta para el Gobierno Nacional

El lanzamiento del Plan Caribe Energético reunirá a más de 100 representantes de entidades públicas, empresas, gremios y organizaciones vinculadas al sector.

Durante la jornada se desarrollará el panel denominado “Fortalecimiento territorial de la toma de decisiones sobre Energía”, en el que participarán gobernadores, expertos regulatorios y representantes de la industria para analizar los retos y oportunidades del sistema energético colombiano.

Entre los asistentes confirmados figuran representantes de empresas y organizaciones como ACOLGEN, ISA Energía, Naturgas, SER Colombia, Grupo de Energía de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, AIR-E, Afinia, ASOCODIS, Andesco, ANDI, cámaras de comercio e intergremiales.

La iniciativa busca convertirse en un instrumento de articulación permanente que permita impulsar decisiones estratégicas para estabilizar el sistema energético, atraer inversión y aprovechar el potencial del Caribe como una región clave para la seguridad energética y el crecimiento sostenible de Colombia.

El evento se realizará el 12 de junio en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Montería, y contará con la participación de autoridades regionales y nacionales que respaldan esta apuesta colectiva por el futuro energético del país.