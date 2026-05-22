¿Qué tan crítico es el panorama energético ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) hay un 82% de probabilidad de que el Fenómeno de El Niño llegue durante los próximos tres meses y podría durar hasta 2027. Los embalses en promedio están en un 60% y la sequía todavía no comienza.

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En diálogo con Noticias RCN, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, existe una probabilidad del 37% de que Colombia experimente el peor Fenómeno de El Niño de su historia.

“Es algo que amerita el que nos eduquemos y nos preparemos porque tienes un tren de agua caliente que está a 7 grados por encima del promedio del agua del mar que van a cambiar todos los vientos y toda la temperatura con enormes tormentas en las costas peruanas y sequías en Colombia. Es algo que es una amenaza que no necesariamente se va a materializar, pero si se materializa y no estamos preparados puede ser dramático. Nos toca ahorrar agua, electricidad, manejar el calor”, dijo Ortega.

Señaló que en Colombia está pagando "las consecuencias de no haber planeado las fuentes energéticas y tener suficiente diversidad". Ortega afirmó que, aunque la energía solar representa una alternativa, el sol no genera en las noches.

“En Colombia toca repensar el tema del carbón y que va a tocar tener más termos y como no hay gas, probablemente termos a carbón, con las nuevas tecnologías van a ser necesarias y puede ser una discusión importante para que el país tenga seguridad energética que es fundamental para la vida de la gente”.

¿Cuáles son las recomendaciones para enfrentar esta situación?

El presidente del Grupo de Energía de Bogotá indicó que los ciudadanos deben ser conscientes que va a haber un impacto económico e hizo un llamado al ahorro de recursos.

“Es ser consciente que la energía uno la decide, no le pasa, es un tema de no prender la lavadora todos los días, no dejar abierto el congelador, tal vez no planchar para ahorrar electricidad, tener bombillos LED hace una diferencia inmensa, hay cantidad de cosas que nos va a tocar aprender para volvernos eficientes”.