¿Cuáles fueron las marcas de carros que más vendieron en el 2025 en Colombia?

El sector automotor colombiano cerró el 2025 con cifras que reflejan una recuperación sostenida y un renovado interés de los consumidores por la compra de vehículos nuevos. Así lo confirmó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que publicó su más reciente boletín con el balance anual del mercado, en el que se evidencia que durante el año pasado se matricularon 254.205 vehículos nuevos en todo el país, un dato que marca un punto de referencia importante para la industria.

El informe destaca que, pese a los desafíos económicos, las variaciones en las tasas de interés y la transición hacia tecnologías más limpias, el mercado logró mantener una dinámica positiva. Factores como la ampliación de portafolios, la llegada de nuevos modelos y una mayor competencia entre marcas fueron determinantes para estimular la demanda, especialmente en los últimos meses del año.

Las marcas que lideraron las ventas de vehículos en Colombia durante el 2025

De acuerdo con el consolidado anual de Fenalco, Kia se posicionó como la marca más vendida en Colombia durante el 2025, al registrar 34.063 vehículos matriculados, confirmando su fortaleza comercial y su amplia aceptación entre los compradores. Muy cerca apareció Renault, que cerró el año con 33.658 unidades, manteniéndose como uno de los referentes históricos del mercado nacional.

El podio lo completó Toyota, con 23.711 vehículos, seguida por Mazda (21.565) y Chevrolet (21.038), marcas que sostuvieron un desempeño constante a lo largo del año. Más atrás se ubicaron Suzuki (13.835), Nissan (13.750) y Hyundai (11.688), mientras que Volkswagen (11.051) y BYD (10.884) cerraron el top-10, esta última consolidándose como una de las marcas con mayor crecimiento en el segmento de movilidad eléctrica.

Otras marcas que también destacaron fueron Ford (7.268), Foton (6.672), Mercedes-Benz (3.352), JAC (2.812) y BMW (2.660), completando el listado de las más vendidas en el país durante el año.

Diciembre, el mes con más ventas y el impulso clave del cierre de año

Fenalco también resaltó que diciembre fue el mes con mayor volumen de ventas de vehículos en 2025, impulsado por la temporada navideña, los planes de financiación y las estrategias comerciales de fin de año. En este periodo, el liderazgo volvió a quedar en manos de Kia, que matriculó 3.913 vehículos, seguida muy de cerca por Renault, con 3.779 unidades.

El top-5 del último mes del año lo completaron Mazda (2.465), Chevrolet (2.181) y BYD (1.814), confirmando la fuerte competencia en los segmentos de mayor demanda. Estas cifras no solo cerraron un 2025 positivo para el sector, sino que también dejan un panorama optimista para el 2026, con un mercado cada vez más diverso y enfocado en la innovación.