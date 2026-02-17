CANAL RCN
Economía

Estudiantes de 10 a 14 años se toman la palabra en Cartagena: un hito para la educación en Bolívar

Niñas y niños cartageneros se convertirán en speakers de TEDx Youth, un evento nuevo para el ecosistema educativo de la ciudad.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El próximo 20 de febrero se llevará a cabo el primer TEDx Youth en la capital del departamento de Bolívar, donde estudiantes entre los 10 y 14 años serán los speakers principales.

El encuentro marcará un hito para la ciudad al ser el primer espacio de este formato internacional enfocado en voces infantiles y juveniles, con charlas centradas en el cuidado del medio ambiente, bullying, hábitos digitales, convivencia escolar, disciplina, amistad y el impacto de las acciones individuales en la sociedad, entre otros ejes de interés colectivo.

TEDx Youth es un formato reconocido globalmente, organizado de manera local e independiente bajo licencia de TED, orientado a dar voz a niños, niñas y jóvenes a través de charlas breves centradas en temas sociales, educativos y culturales. Según los lineamientos de la organización internacional, estos espacios buscan fomentar la circulación de ideas con impacto en las comunidades.

El evento denominado TEDx Colegio Británico de Cartagena Youth, se realizará en las instalaciones de la institución educativa y contará con la participación de 10 estudiantes que liderarán las charlas y compartirán ideas relacionadas con las temáticas centrales.

De acuerdo con Luisa Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena, esta primera edición en la ciudad es el resultado de un proceso formativo, en el que los estudiantes fortalecen habilidades como la oratoria, el pensamiento crítico, la argumentación y el liderazgo. Este trabajo pedagógico se articula con el modelo educativo del colegio y con el perfil del estudiante del Bachillerato Internacional (IB), enfocado en la formación integral y la expresión consciente de ideas.

“Que sean niños y niñas quienes lideren conversaciones sobre temas que afectan a nuestra sociedad es un mensaje poderoso. Este evento demuestra que las nuevas generaciones tienen ideas, sensibilidad y criterio para inspirar cambios reales desde hoy”, señala la directiva.

Este encuentro representa una novedad para el ecosistema educativo de Cartagena, pues el Colegio Británico de Cartagena es la primera institución educativa de la ciudad en obtener la licencia del formato TEDx. Por ello, la iniciativa abre el camino para nuevas experiencias educativas que conectan el aula con escenarios de alcance global y fomentan la participación activa de los estudiantes en conversaciones de interés público.

El evento estará dirigido a la comunidad educativa y a invitados especiales, consolidándose como una experiencia que resalta el papel de la educación en la construcción de ciudadanía, liderazgo y pensamiento transformador desde edades tempranas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 17 de febrero de 2026

Ciclismo

Ciclismo en Colombia: Un mercado de USD 208 millones que impulsa la transformación de sus marcas líderes

Finanzas personales

Ciudadanos se ahorrarán buen dinero en Transmilenio: LINK para conocer si es beneficiario

Otras Noticias

Santa Fe

Santa Fe no levanta cabeza y fue goleado en su visita a Jaguares: así quedó en la tabla

Independiente Santa Fe tuvo una noche para el olvido frente a Jaguares y así quedó ubicado en la tabla de posiciones.

Iván Cepeda

Piden investigar en EE. UU. a Iván Cepeda por ser mencionado en el computador de ‘Raúl Reyes’

La solicitud la hizo Daniel Palacios y tiene que ver con el material en el computador de alias Raúl Reyes.

Artistas

Dolor en el periodismo: murió un reconocido y destacado periodista

Enfermedades

¿Cómo tratar la hemofilia? Este es el riesgo si no entregan los medicamentos a tiempo

La casa de los famosos

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a Alexa Torrex tras fuerte polémica con Juanda Caribe