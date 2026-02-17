Estudiantes de 10 a 14 años se toman la palabra en Cartagena: un hito para la educación en Bolívar

El próximo 20 de febrero se llevará a cabo el primer TEDx Youth en la capital del departamento de Bolívar, donde estudiantes entre los 10 y 14 años serán los speakers principales.

El encuentro marcará un hito para la ciudad al ser el primer espacio de este formato internacional enfocado en voces infantiles y juveniles, con charlas centradas en el cuidado del medio ambiente, bullying, hábitos digitales, convivencia escolar, disciplina, amistad y el impacto de las acciones individuales en la sociedad, entre otros ejes de interés colectivo.

TEDx Youth es un formato reconocido globalmente, organizado de manera local e independiente bajo licencia de TED, orientado a dar voz a niños, niñas y jóvenes a través de charlas breves centradas en temas sociales, educativos y culturales. Según los lineamientos de la organización internacional, estos espacios buscan fomentar la circulación de ideas con impacto en las comunidades.

El evento denominado TEDx Colegio Británico de Cartagena Youth, se realizará en las instalaciones de la institución educativa y contará con la participación de 10 estudiantes que liderarán las charlas y compartirán ideas relacionadas con las temáticas centrales.

De acuerdo con Luisa Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena, esta primera edición en la ciudad es el resultado de un proceso formativo, en el que los estudiantes fortalecen habilidades como la oratoria, el pensamiento crítico, la argumentación y el liderazgo. Este trabajo pedagógico se articula con el modelo educativo del colegio y con el perfil del estudiante del Bachillerato Internacional (IB), enfocado en la formación integral y la expresión consciente de ideas.

“Que sean niños y niñas quienes lideren conversaciones sobre temas que afectan a nuestra sociedad es un mensaje poderoso. Este evento demuestra que las nuevas generaciones tienen ideas, sensibilidad y criterio para inspirar cambios reales desde hoy”, señala la directiva.

Este encuentro representa una novedad para el ecosistema educativo de Cartagena, pues el Colegio Británico de Cartagena es la primera institución educativa de la ciudad en obtener la licencia del formato TEDx. Por ello, la iniciativa abre el camino para nuevas experiencias educativas que conectan el aula con escenarios de alcance global y fomentan la participación activa de los estudiantes en conversaciones de interés público.

El evento estará dirigido a la comunidad educativa y a invitados especiales, consolidándose como una experiencia que resalta el papel de la educación en la construcción de ciudadanía, liderazgo y pensamiento transformador desde edades tempranas.