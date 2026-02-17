Ciudadanos se ahorrarán buen dinero en Transmilenio: LINK para conocer si es beneficiario

La capital colombiana ha dado un paso histórico en su política de protección social con la consolidación del nuevo esquema de pasajes gratuitos en TransMilenio.

A través de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), la Alcaldía Mayor ha ampliado la cobertura para beneficiar a más de 774.000 ciudadanos, permitiendo que las poblaciones más vulnerables no solo mejoren su movilidad, sino que logren un alivio financiero significativo en sus hogares.

El programa ha sido diseñado para impactar a los sectores con mayores barreras de acceso al transporte. Según la Secretaría de Integración Social, los grupos que actualmente acceden a los pasajes gratuitos.

Ciudadanos que podrán acceder a este beneficio con Transmilenio

Personas en pobreza extrema y moderada: Ciudadanos clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV.

Adultos mayores: Personas con más de 62 años que cumplen con los requisitos de focalización.

Personas con discapacidad: Aquellos que cuentan con la certificación correspondiente y están registrados en la base de datos distrital.

Nuevos grupos (desde febrero de 2026): Se han incluido a personas que habitan en viviendas tipo "pagadiarios", exhabitantes de calle en procesos de resocialización y adultos mayores dependientes vinculados a comunidades de cuidado.

El impacto económico es tangible. Con una tarifa unificada que ronda los $3.200, el gasto diario de un ciudadano que realiza al menos dos viajes puede superar los $160.000 al mes.

Gracias al nuevo esquema, los beneficiarios reciben una asignación mensual de pasajes que se carga directamente en su tarjeta TuLlave personalizada.

Para muchos hogares en condición de pobreza, este subsidio representa un ahorro directo de hasta $85.000 o más, dependiendo del número de trayectos asignados (que puede variar entre 15 y 30 pasajes gratuitos mensuales según el perfil de vulnerabilidad).