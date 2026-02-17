CANAL RCN
Ciclismo en Colombia: Un mercado de USD 208 millones que impulsa la transformación de sus marcas líderes

La marca colombiana de indumentaria técnica fortalece su estructura financiera sin frenar su expansión internacional.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
09:08 p. m.
En Colombia, el mercado de bicicletas alcanzó un valor estimado de USD 208,6 millones en 2025, con una proyección de crecimiento anual cercana al 6,8% en los próximos años, lo que evidencia una demanda sostenida tanto para movilidad como para práctica deportiva.

De manera complementaria, el segmento de ropa técnica para ciclismo registró un tamaño aproximado de USD 26,98 millones en 2024, consolidándose como una categoría en expansión dentro del ecosistema de implementos especializados para ciclistas, impulsada por la creciente profesionalización y cultura deportiva en el país.

SUAREZ, la reconocida empresa colombiana de indumentaria técnica para ciclismo, ha iniciado un proceso de reorganización empresarial liderado por su fundador y CEO, Carlos Suárez. La decisión responde a una estrategia de fortalecimiento estructural orientada a consolidar la sostenibilidad financiera, proteger más de 200 empleos directos y garantizar una expansión internacional ordenada.

Más que una medida correctiva, la reorganización se presenta como un paso estratégico que permitirá a la Alta Dirección concentrarse en innovación, crecimiento y evolución de la marca.

La compañía cerró el 2025 con un récord histórico de resultados positivos, impulsado por el auge del ciclismo y una administración financiera rigurosa. Actualmente, la marca tiene presencia en más de 30 países, con distribuidores en 15 mercados y expansión en Asia y Europa, además de exportaciones a cinco continentes.

Desde 2003, es patrocinador oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo, vistiendo a selecciones nacionales que han formado campeones como Egan Bernal, Rigoberto Urán y Mariana Pajón. El éxito, en este contexto, no solo se mide en ventas, sino en permanencia, respaldo institucional y expansión sostenible.

Desde sus inicios en Sabaneta hasta su posicionamiento internacional, SUAREZ ha demostrado que la manufactura colombiana puede competir en los más altos estándares globales.

El proceso de reorganización se integra a ese legado como una decisión estratégica que prioriza la estabilidad, el cumplimiento y el crecimiento responsable. “La reorganización no es un retroceso; es una oportunidad para fortalecer nuestras bases y proyectarnos con mayor solidez hacia el futuro, reafirmando el compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la integridad” Afirma Suarez

En un contexto donde la movilidad sostenible, el deporte y el bienestar han ganado protagonismo en la agenda pública y económica del país, el crecimiento del mercado del ciclismo refleja una transformación estructural en los hábitos de consumo de los colombianos.

Más que una tendencia pasajera, el auge en la compra de bicicletas e implementos técnicos confirma que el ciclismo se consolida como una industria estratégica, con impacto económico, social y cultural en Colombia.

