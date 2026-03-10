CANAL RCN
Tendencias

Jhorman Toloza, novio de Alexa Torrex, rompió el silencio y le envió mensaje DIRECTO a ella tras el supuesto 'coqueteo' de Tebi

¿La pareja de Alexa Torrex se detuvo a analizar lo que han dicho los internautas? Este fue su pronunciamiento.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
10:46 a. m.
Tras el inicio de una nueva semana, en La Casa de los Famosos Colombia 2026 siguen sucediendo varias situaciones que son tema de conversación entre los televidentes.

Y una de ellas es que, supuestamente, Tebi ha comenzado a acercarse a Alexa Torrex y que han demostrado tener conexión.

Es así como varios internautas han estado pendientes de los mensajes que emita el novio de la creadora de contenido en las redes sociales y se percataron de que uno fue directamente enviado a ella. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que el novio de Alexa Torrex le envió directamente a ella tras el supuesto coqueteo de Tebi Bernal

Durante el último fin de semana, exactamente el 8 de marzo, se celebró el Día de la Mujer en Colombia.

Por lo tanto, en medio de la ola de rumores, Jhorman Toloza no quiso desviarse, sino que únicamente se concentró en felicitar a Alexa Torrex y aclarar lo que significa en su vida.

"Feliz día para la mujer más hermosa de mi universo. Espero con ansias verte, mi princesa", comenzó manifestando la pareja de la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Te voy a seguir apoyando hasta el final", añadió en otra historia de Instagram.

En consecuencia, dio a entender que confía plenamente en Alexa Torrex y que considera que no existe ninguna posibilidad de que ella corresponda algún 'coqueteo'.

¿Cuál fue la última votación que obtuvo Alexa Torrex en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Alexa Torrex estuvo presente en la última jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026, pero fue la primera participante en salvarse.

En la noche del 8 de marzo, los televidentes votaron y permitieron que Alexa reingresara al reality con el 33.92% de los votos.

No olvide de conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la señal principal y la App del Canal RCN.

 

