Reconocido banco ofrece desembolso de crédito en cuestión de minutos para colombianos: estos son los requisitos

Constantemente, son millones de colombianos los que acuden a las entidades financieras, ya sea para solventar deudas, compra de vivienda u otros trámites personales.

A diferencia de años anteriores, 2026 ha iniciado con una tendencia a la baja. Según la Superintendencia Financiera, para el mes de enero y febrero, la tasa para la modalidad de consumo y ordinario se certificó en 16.24% efectivo anual, una cifra que representa un respiro para los hogares colombianos comparada con los picos de años previos.

Los bancos están priorizando la digitalización absoluta y la inclusión financiera, eliminando barreras físicas para que tanto empleados como trabajadores independientes puedan capitalizar sus proyectos sin necesidad de pisar una oficina bancaria. En este contexto, la agilidad en el desembolso se ha convertido en el nuevo estándar de competencia.

Reconocido banco ofrece desembolso de crédito en minutos

En el marco de esta transformación digital, el Banco Agrario de Colombia ha dado un paso adelante con su línea de Crédito Digital de Libre Inversión. Esta herramienta no solo busca apoyar al sector rural, sino que se extiende a ciudadanos en zonas urbanas que requieren liquidez inmediata.

El banco ha anunciado que, gracias a sus renovados algoritmos de riesgo y su plataforma móvil, el proceso de aprobación y desembolso puede completarse en cuestión de minutos.

Para este año, la entidad ha simplificado los trámites, permitiendo que el proceso sea 100% digital, sin documentos físicos ni codeudores para quienes cumplan con los perfiles establecidos.

Edad: Tener entre 22 y 70 años.

Ingresos: Demostrar ingresos desde 1.5 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes).

Documentación: Contar con la cédula de ciudadanía original (física o digital).

Tecnología: Tener un dispositivo con cámara para la validación biométrica y acceso a la Banca Virtual del Banco Agrario.

El Banco Agrario ha definido que para esta modalidad digital los montos oscilan entre 1 y 11 SMMLV, con plazos de financiación que van desde los 6 hasta los 60 meses. Además, si el solicitante aún no tiene cuenta en la entidad, el sistema permite la apertura de una Cuenta de Ahorro Digital de forma simultánea para recibir el dinero de inmediato.

Según la información publicada por la entidad en su portal oficial, la tasa actual para este producto es del 24,39 % E.A.