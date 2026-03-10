VIDEO | Así pretendían esconder tres kilos de cocaína en aros de baloncesto en El Dorado

Las autoridades en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se toparon con un sorpresivo paquete que estaba infectado con droga.

Los uniformados y el perro antinarcóticos ‘Runy’ dieron con un paquete que contenía seis aros de baloncesto en la terminal de carga. El olfato del canino fue clave para impedir que el envío llegara a Australia.

Seis aros de baloncesto estaban infectados

Resulta que los aros contenían más de tres kilos (3.025 gramos) de cocaína. Las sospechas se volvieron realidad cuando la mercancía pasó por la prueba preliminar de narcotest, dando positivo.

Los aros estaban pegados con cinta que, al quitarla, tapaba huecos en donde estaba oculta la sustancia. Cifras oficiales apuntan que en lo corrido de este año, han sido incautados más de 5.2 mil gramos de cocaína en la capital.

A nivel nacional, 2025 cerró con la incautación de más de 600 toneladas de cocaína y la captura de casi tres mil personas vinculadas a estructuras dedicadas al narcotráfico.

Incautación de droga en 2025

Otros resultados relevantes fueron el decomiso de 64 toneladas de pasta base de coca y 392 kilos de heroína. En comparación con los números de 2024, hubo un aumento en las incautaciones.

De igual forma, las autoridades le pusieron atención a los laboratorios donde se producen las sustancias, logrando la destrucción de 4.570 o lo que es igual a más de 895 frente al balance de 2024.

Las operaciones también se centraron en los cultivos ilegales. Los números mostraron que más de 11 mil hectáreas fueron erradicadas y sustituidas.

Puntalmente en Bogotá, hasta agosto de 2025 habían sido incautadas más de 5.2 toneladas de sustancias y se efectuaron las capturas de 2.413 personas. Asimismo, se atacaron bandas como Los Costeños, Los Troya y Los Venecos.