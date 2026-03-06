Nuevo movimiento de Nequi y Bancolombia sorprende a usuarios: ahora podrán acceder a dólares

Los usuarios de billeteras digitales en Colombia tendrán pronto una nueva alternativa para manejar su dinero.

Bancolombia, Nequi y Wenia anunciaron una alianza que permitirá a millones de clientes acceder a dólares digitales directamente desde sus aplicaciones, sin necesidad de usar plataformas externas.

La iniciativa busca impulsar el crecimiento de los activos digitales en el país y facilitar el acceso a nuevas herramientas financieras. Según explicó Pablo Arboleda, CEO de Wenia, el objetivo es que los usuarios puedan interactuar con este tipo de servicios de forma sencilla y segura desde las apps que ya utilizan a diario.

Actualmente, la app Mi Bancolombia cuenta con 9,3 millones de clientes activos digitales, mientras que Nequi tiene cerca de 27,4 millones de cuentas, de las cuales más de 21 millones están activas. Esto abre la puerta a que millones de personas puedan explorar nuevas opciones para ahorrar o invertir en moneda extranjera.

Así funcionará el nuevo servicio de dólares digitales

El nuevo servicio permitirá que los usuarios compren y vendan dólares digitales sin salir de las aplicaciones de Nequi o Bancolombia. La tecnología y la infraestructura estarán a cargo de Wenia, empresa especializada en activos digitales que hace parte del Grupo Cibest.

Según explicó Pablo Arboleda, “quien presta el servicio es Wenia, porque es quien tiene la infraestructura y la capacidad legal, pero todo ocurre embebido dentro de Nequi o Bancolombia”.

Esto significa que los usuarios podrán hacer las operaciones dentro de la misma app. Incluso, si una persona aún no tiene cuenta en Wenia, el registro se realizará automáticamente durante la experiencia.

“Va a estar dentro de Nequi, se podrá comprar o vender dólares digitales ahí mismo. Si no eres cliente de Wenia, tu registro se hace dentro de la experiencia y tu cuenta queda creada automáticamente”, añadió el directivo.

Lista de espera y nuevas funciones que llegarán después

El acceso a esta nueva función se habilitará inicialmente mediante una lista de espera para usuarios de Nequi, que estará disponible durante dos semanas desde el pasado 5 de marzo. Posteriormente, el servicio se abrirá al resto de clientes.

La implementación se hará por etapas. En la primera fase los usuarios podrán comprar dólares digitales, mientras que en etapas posteriores se habilitarán funciones adicionales.

Entre ellas se encuentran la posibilidad de enviar y recibir dólares digitales, así como sistemas de recompensas o beneficios para quienes utilicen este tipo de activos.

Desde la compañía explicaron que el proceso se hará de forma gradual para acompañarlo con educación financiera y así permitir que los usuarios comprendan cómo funcionan estos nuevos instrumentos digitales dentro del sistema financiero.