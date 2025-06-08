CANAL RCN
Economía

Cédula digital en Colombia: así puede activarla fácil desde su celular

La Registraduría explicó cómo activar correctamente la cédula digital desde el celular y evitar problemas al usarla, por ejemplo, en vuelos nacionales.

Cédula digital en Colombia: así puede activarla fácil desde su celular
Termómetro Político: fecha para la cédula digital

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
06:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cédula digital volvió a ser tendencia en Colombia tras un confuso episodio en el que un joven fue bajado de un avión por supuestamente presentar este documento como único medio de identificación.

Mascotas podrían tener cédula en Colombia: proyecto de ley busca su identificación obligatoria
RELACIONADO

Mascotas podrían tener cédula en Colombia: proyecto de ley busca su identificación obligatoria

La aerolínea JetSmart aclaró que el problema no fue el uso de la cédula digital, sino la forma en que fue presentada.

La Registraduría también respondió, reiterando que la cédula digital sí es válida para vuelos nacionales, siempre que se use correctamente.

¿Qué formas de presentación son válidas?

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, existen dos maneras oficiales de presentar la cédula digital en contextos como aeropuertos:

  1. Desde la app “Cédula Digital Colombia”, disponible en Android y iOS.
  2. Con el documento físico en policarbonato, que incluye un chip de seguridad.
Cédula digital y más: estos son los documentos que puede tramitar GRATIS en 2025
RELACIONADO

Cédula digital y más: estos son los documentos que puede tramitar GRATIS en 2025

La entidad fue clara al advertir que no se aceptan capturas de pantalla, fotos, PDFs ni impresiones de la cédula digital como formas válidas.

Estos formatos carecen de los mecanismos de seguridad necesarios para validar la identidad del portador.

Así se activa la cédula digital desde su celular

El proceso es rápido y no requiere visitas presenciales. Solo debe seguir estos pasos:

  • Descargue la app “Cédula Digital Colombia”
  • Ingrese su número de cédula
  • Reciba un código de verificación en su correo electrónico
  • Realice la autenticación facial
  • Active el documento digital en su dispositivo móvil.

Este trámite tarda menos de cinco minutos y permite usar la cédula para acceder a servicios en línea, firmar digitalmente y, por supuesto, validar su identidad ante aerolíneas y otras entidades.

La cédula digital representa un avance hacia una Colombia más conectada. Pero como lo demuestra este reciente caso, su correcto uso es clave para evitar malentendidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Declaración de renta

La DIAN confirma cuáles personas no deben declarar renta en 2025

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 6 de agosto de 2025: números ganadores

Visa

La razón por la que Estados Unidos revisa las redes sociales para la visa americana

Otras Noticias

Policía Nacional

Capturado alias Nay y dos presuntos sicarios de la estructura criminal ‘Los Chiquillos’

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentados ante un juez de control de garantías.

Richard Ríos

Video| Richard Ríos estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre con Benfica en Champions

Richard Ríos encendió el estadio con un potente tiro libre que casi se convierte en un gol histórico.

Eclipse

¿Cuándo y en dónde se verá el eclipse más largo del 2025?: conozca los detalles

Estados Unidos

¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca

Cundinamarca

Deuda de las EPS con hospitales superan el billón de pesos en Cundinamarca