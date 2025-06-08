Cédula digital en Colombia: así puede activarla fácil desde su celular

La cédula digital volvió a ser tendencia en Colombia tras un confuso episodio en el que un joven fue bajado de un avión por supuestamente presentar este documento como único medio de identificación.

La aerolínea JetSmart aclaró que el problema no fue el uso de la cédula digital, sino la forma en que fue presentada.

La Registraduría también respondió, reiterando que la cédula digital sí es válida para vuelos nacionales, siempre que se use correctamente.

¿Qué formas de presentación son válidas?

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, existen dos maneras oficiales de presentar la cédula digital en contextos como aeropuertos:

Desde la app “Cédula Digital Colombia”, disponible en Android y iOS. Con el documento físico en policarbonato, que incluye un chip de seguridad.

La entidad fue clara al advertir que no se aceptan capturas de pantalla, fotos, PDFs ni impresiones de la cédula digital como formas válidas.

Estos formatos carecen de los mecanismos de seguridad necesarios para validar la identidad del portador.

Así se activa la cédula digital desde su celular

El proceso es rápido y no requiere visitas presenciales. Solo debe seguir estos pasos:

Descargue la app “Cédula Digital Colombia”

Ingrese su número de cédula

Reciba un código de verificación en su correo electrónico

Realice la autenticación facial

Active el documento digital en su dispositivo móvil.

Este trámite tarda menos de cinco minutos y permite usar la cédula para acceder a servicios en línea, firmar digitalmente y, por supuesto, validar su identidad ante aerolíneas y otras entidades.

La cédula digital representa un avance hacia una Colombia más conectada. Pero como lo demuestra este reciente caso, su correcto uso es clave para evitar malentendidos.