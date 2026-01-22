CANAL RCN
Economía

Histórico colegio privado de más de cincuenta años de servicio en Bogotá, cierra sus puertas: esta fue la razón

Mediante un comunicado, el colegio explicó las razones de su cierre.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 22 de 2026
03:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que comenzó como una preocupación tras la pandemia se ha convertido en una tendencia estructural que está redibujando el mapa escolar de la ciudad. Según cifras recientes de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, solo para el inicio del año académico 2026, 35 instituciones adicionales han decidido cesar sus operaciones, sumándose a una lista que supera los 400 cierres.

En primer lugar, la caída en la tasa de natalidad es drástica; según la Secretaría de Educación, los nacimientos en Bogotá han disminuido cerca de un 45% en la última década. Las familias actuales son más pequeñas y muchas parejas jóvenes optan por no tener hijos, lo que ha reducido drásticamente la base de la pirámide estudiantil.

Los colegios en Colombia que alcanzan la calificación AAA+: los de más alto nivel
RELACIONADO

Los colegios en Colombia que alcanzan la calificación AAA+: los de más alto nivel

A esto se suma la presión económica. El reciente aumento del salario mínimo (proyectado en un 23% para este ciclo) ha desbordado los presupuestos de los colegios, especialmente de aquellos que atienden a los estratos 1, 2 y 3. Mientras los costos operativos suben, las pensiones están reguladas por topes que no permiten compensar el gasto, generando un déficit financiero insostenible y una creciente cartera morosa por parte de los padres de familia.

Histórico colegio cerró sus puertas tras 50 años

El rostro más doloroso de esta crisis se refleja en instituciones con décadas de tradición que hoy solo guardan pupitres vacíos. El caso más emblemático de este mes es el del Colegio María Santa Soledad, ubicado en el barrio Veraguas Central, localidad de Puente Aranda. Tras cincuenta años de labor ininterrumpida, el plantel cerró definitivamente sus puertas al iniciar este 2026.

Fundado con la misión de brindar educación de calidad en un sector que carecía de oferta pública en los años 70, el María Santa Soledad llegó a albergar a más de 550 estudiantes en su época dorada. Sin embargo, su exrector, Hugo Heredia, relató con nostalgia cómo la matrícula fue disminuyendo año tras año hasta volverse inviable.

"Poco a poco, las matrículas bajaban 20 o 30 cupos cada año. Al final, los costos fiscales, el arriendo del inmueble y el pago de docentes superaron la capacidad de ingreso", explicó el directivo.

El cierre de esta institución, reconocida por su enfoque inclusivo y su arraigo en la comunidad, deja un vacío no solo académico sino emocional en el suroriente de la ciudad. Los padres de familia, que recibieron la noticia con sorpresa y tristeza, se han visto obligados a buscar cupos a última hora, enfrentándose a una oferta privada cada vez más reducida o a un sistema público bajo presión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Notable caída en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 22 de enero de 2026

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 22 de enero

Automovilismo

Bancolombia ofrece carros usados en 2026 con precios desde $12 millones: vea el catálogo

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Alfredo Acosta Zapata, ministro de la Igualdad, enfrenta críticas por video increpando a soldados

Las imágenes muestran al entonces líder indígena confrontando a militares durante un operativo contra las Farc en el año 2012.

Millonarios

Presidente de Millonarios rompió el silencio ante rumores de James: “Ha habido intención”

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, habló sobre los rumores que acercan a James Rodríguez al club ‘embajador’.

Ecuador

Comunidad Andina solicita a Colombia y Ecuador la postergación de medidas arancelarias entre ambos países

Yeison Jiménez

ATENCIÓN| Familia de Yeison Jiménez alertó nuevo método de estafa a su nombre: comunicado oficial

Cuidado personal

¿Es normal sentir sueño después de comer? Lo que dice la biología