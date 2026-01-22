CANAL RCN
Economía

Los colegios en Colombia que alcanzan la calificación AAA+: los de más alto nivel

Estos son los colegios en Colombia con calificación AAA+, donde estudian los estudiantes de mayor rendimiento académico.

Colegios donde estudian los niños genios
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 22 de 2026
12:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia cuenta con miles de instituciones educativas, pero solo un grupo muy reducido logra ubicarse en la élite académica nacional. Para el periodo 2025-2026, apenas cinco colegios alcanzaron la calificación AAA+, la más alta otorgada por el Ranking Col-Sapiens, elaborado por la firma Sapiens Research.

Cómo funcionará el pago del subsidio de transporte a estudiantes de colegios oficiales en Bogotá este 2026: le contamos
RELACIONADO

Cómo funcionará el pago del subsidio de transporte a estudiantes de colegios oficiales en Bogotá este 2026: le contamos

Este reconocimiento identifica a los planteles con los mejores indicadores de calidad, desempeño académico sostenido y estándares internacionales, razón por la cual suelen ser asociados con la formación de estudiantes de alto rendimiento intelectual.

La clasificación no responde a resultados aislados ni a un buen año académico. De acuerdo con la metodología del ranking, los colegios destacados deben demostrar excelencia continua durante al menos dos años consecutivos, respaldada por puntajes sobresalientes en las pruebas oficiales y por procesos institucionales certificados a nivel internacional.

Por ello, figurar en esta lista es considerado uno de los mayores logros dentro del sistema educativo colombiano.

¿Cuáles son los cinco colegios con calificación AAA+ en Colombia?

El listado de instituciones con esta distinción incluye planteles ubicados en distintas regiones del país, lo que evidencia que la excelencia académica no se concentra únicamente en la capital.

La nueva materia que llegará a los colegios públicos en 2026 tras convenio con Alemania
RELACIONADO

La nueva materia que llegará a los colegios públicos en 2026 tras convenio con Alemania

En Bogotá, sobresalen el Colegio Los Nogales, reconocido por su enfoque integral y altos resultados académicos, y el Colegio Anglo Americano, con una trayectoria consolidada en educación bilingüe y estándares internacionales.

En el nororiente del país, específicamente en Santander, aparecen el Colegio Divino Niño y el New Cambridge School, instituciones con fuerte proyección internacional y pertenencia a redes educativas de alto nivel.

El grupo se completa en la región Caribe con el Colegio Boston Internacional de Barranquilla, destacado por su modelo bilingüe y su enfoque global en la formación de estudiantes.

¿Qué implica pertenecer al nivel más alto del Ranking Col-Sapiens?

El Ranking Col-Sapiens clasifica a los colegios en diez categorías, desde D1, la más alta, hasta D10. Los colegios AAA+ pertenecen al nivel D1, reservado para instituciones con índices generales cercanos al máximo en las áreas evaluadas por Prisma-ICFES y con resultados estables en el tiempo.

Además, para obtener la calificación AAA+, los colegios deben contar con certificaciones internacionales vigentes, como las otorgadas por Cognia (AdvancED), el Bachillerato Internacional (IB) o modelos europeos de excelencia como EFQM.

¿Crisis en colegios privados? Más de 30 instituciones cerraron en 2025 solo en Bogotá
RELACIONADO

¿Crisis en colegios privados? Más de 30 instituciones cerraron en 2025 solo en Bogotá

El símbolo “+” distingue a aquellas instituciones que, además de cumplir estos requisitos, alcanzan los estándares más altos de calidad educativa, consolidándose como referentes nacionales en la formación académica de alto nivel.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Industria de motos en Colombia cerró 2025 al alza y proyecta un 2026 estable

Ecuador

Medidas de Colombia y Ecuador generan "un daño inmenso al comercio de los dos países": Analdex

Dólar

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 22 de enero: así abrió la divisa este jueves

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Capturan con fines de extradición a presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos armados

Los detenidos presuntamente se encargaban de obtener clorhidrato de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hacia puntos estratégicos del Caribe colombiano.

Venezuela

Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de misión en Venezuela

La diplomática aparece ya en la página oficial de la embajada estadounidense en Caracas.

Yeison Jiménez

Revelan fotos de quien sería la primera novia de Yeison Jiménez antes de la fama

Alimentos

Lo que hay en la lonchera sí importa: expertos alertan sobre hábitos escolares en Colombia

Independiente Santa Fe

¿A la Selección Colombia? Rodallega contó detalles de la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo