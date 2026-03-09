CANAL RCN
Economía

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 9 de marzo. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
10:55 p. m.
Las loterías siguen siendo uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Cada semana, miles de apostadores esperan con ilusión los sorteos que pueden cambiar sus vidas de un momento a otro.

Este lunes 9 de marzo de 2026 se realizó un nuevo sorteo de las loterías de Cundinamarca y Tolima, dos de las más tradicionales del país y que entregan premios millonarios a los jugadores que acierten el número ganador.

Ambos sorteos se transmiten en la noche y son regulados por las autoridades correspondientes del juego en Colombia. Además, forman parte de los juegos autorizados por Coljuegos, entidad que supervisa el sector para garantizar la transparencia de estos procesos.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 9 de marzo de 2026

En la noche de este lunes se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, uno de los juegos más reconocidos del país y que entrega premios multimillonarios.

El premio mayor del sorteo quedó en el número:

  • Número ganador: 5774
  • Serie: 238

Este sorteo entrega un premio mayor que puede alcanzar varios miles de millones de pesos, además de diferentes premios secos y aproximaciones que también benefician a varios apostadores.

La Lotería de Cundinamarca se juega tradicionalmente todos los lunes en horas de la noche, lo que genera gran expectativa entre quienes compran su billete con la esperanza de convertirse en el próximo ganador.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy lunes 9 de marzo

Otra de las loterías que se jugó esta noche fue la Lotería del Tolima, que también es una de las más populares entre los apostadores del país.

El resultado del premio mayor fue:

  • Número ganador: 4919
  • Serie: 243

Esta lotería ofrece un premio mayor cercano a los $3.500 millones, además de un plan de premios que incluye bonos, premios especiales y aproximaciones al número ganador.

