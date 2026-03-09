La aviación en Colombia rompe barreras: cada vez hay más mujeres piloto

La presencia femenina en la aviación sigue creciendo en Colombia y una de las compañías que está impulsando ese cambio es JetSMART Airlines.

En el marco del Mes de la Mujer, la aerolínea destacó cifras que reflejan un avance significativo en la participación de mujeres dentro de su operación en el país.

Según datos entregados por la compañía, el 54 % de la dotación de JetSMART en Colombia está conformada por mujeres, una cifra que supera ampliamente el promedio global de la industria aérea, que se ubica en 41,6 %, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Mujeres piloto ganan espacio en la aviación colombiana

Uno de los datos más llamativos se encuentra en la cabina de mando. En Colombia, el 15,2 % de los pilotos de JetSMART son mujeres, una cifra que triplica el promedio mundial del sector, que suele ubicarse entre el 5 % y el 6 %.

Este porcentaje representa, además, el nivel más alto de presencia femenina en cabina dentro de la red regional de la aerolínea.

“Colombia nos sorprende cada día. Ver a cada vez más mujeres en cabina, entre capitanas y primeros oficiales, no es solo un avance que nos enorgullece, es una señal del enorme potencial que tiene este mercado cuando se generan oportunidades reales”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

El directivo también señaló que el objetivo es inspirar a nuevas generaciones para que vean en la aviación una oportunidad de desarrollo profesional. “Queremos que más niñas crezcan sabiendo que los controles de un avión también pueden ser parte de su futuro”, agregó.

La diversidad como parte del crecimiento de JetSMART

Desde la compañía aseguran que la participación femenina no solo es un tema de inclusión, sino también de fortalecimiento organizacional.

“La diversidad también fortalece la forma en que tomamos decisiones como organización. En una industria altamente regulada y técnica como la aviación, contar con equipos diversos aporta más miradas y mejores soluciones”, explicó Ximena Rojas, Directora de People & ESG de JetSMART Airlines.

Durante marzo, la aerolínea impulsa la campaña regional “En JetSMART volamos todas”, una iniciativa que busca visibilizar el rol de las mujeres en la industria aérea.