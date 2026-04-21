Esto le deben pagar de retroactivo si gana más de cinco millones de pesos como empleado público

El Gobierno Nacional de Colombia oficializó en días anteriores el ajuste salarial para los servidores públicos en este 2026, marcando un hito en la recuperación del poder adquisitivo del sector. Tras intensas jornadas de concertación, se determinó que el incremento para los empleados del Estado será del 7%.

Este porcentaje surge de la fórmula acordada en la Negociación Nacional del Sector Público, donde se estableció que el ajuste correspondería a la inflación causada en el año anterior (IPC de 2025, que se ubicó en 5,1%) más un componente adicional de 1,9%.

RELACIONADO Así se aplicará el pago retroactivo para la Fuerza Pública tras aumento salarial en 2026

Con la firma de los decretos reglamentarios (como el Decreto 0312 de 2026), se da luz verde para que las entidades nacionales de las ramas Ejecutiva, Judicial y el sector docente apliquen el nuevo escalafón.

Retroactivo empleados públicos 2026: ¿Cómo calcular aumento si gana más de $5.000.000?

Uno de los puntos que más genera expectativa es la retroactividad. Dado que los decretos se expidieron a finales de marzo, los empleados deben recibir el pago retroactivo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Para quienes devengan salarios superiores a los $5.000.000, el cálculo es fundamental para proyectar el flujo de caja.

Si su salario en 2025 era, por ejemplo, de $5.500.000, debe aplicar el porcentaje del 7%: $5.500.000 x 1,07 = 5.885.000. Es decir, tuvo un aumento de 385.000.

El retroactivo es la suma de la diferencia salarial que no se pagó en los primeros meses del año. Si el nuevo salario se empieza a ver reflejado en la nómina de abril, el cálculo por tres meses (enero-marzo).

$385.000 x 3 = 1.155.000 de pesos.

Hay que tener en cuenta que al recibir el pago acumulado del retroactivo en un solo mes, es muy probable que su base gravable aumente y, por ende, la retención en la fuente sea mayor en ese periodo específico.

El 7% de aumento también incrementa la base de cotización a salud y pensión (4% cada uno), además del aporte al Fondo de Solidaridad Pensional para salarios que superen los 4 SMMLV.