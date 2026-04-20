Casi la mitad de los casos de consumo de sustancias psicoactivas en colegios son de vapeadores

Aunque nacieron como una alternativa para los fumadores de tabaco que esperaban inhalar menos humo, los vapeadores se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades educativas en Bogotá.

Según el concejal Andrés Barrios, de los 10.094 casos de consumo de sustancias psicoactivas en entornos escolares, el 45,6%; es decir, 4.607 corresponden a estudiantes que utilizan el vapeador.

Y lo que es aún más preocupante, “al revisar los datos, encontramos que la edad promedio de consumo es de 13,7 años y que el 53,2% de los casos, es decir 2.450 registros, corresponde a menores entre los 12 y 14 años. Además, se reportan 493 casos en niños entre 9 y 11 años y 32 en menores de 9 años”.

¿Qué dicen las cifras sobre el consumo de vapeadores en colegios de Bogotá?

Tres de cada cinco casos se registraron al interior de las instituciones educativas, de carácter público y privado. Además, el 13,5% de los niños que utilizan vapeadores, consumen alguna otra sustancia, como marihuana, alcohol, cocaína o tusi.

Y aunque el 68,6% de los casos están en bachillerato, en colegios oficiales, el 70% de los niños entre los 9 y los 11 años que consumen sustancias psicoactivas utilizan vapeadores y uno de cada cuatro lo hace todos los días.

¿En qué localidades se registran más casos de consumo de sustancias en los colegios?

De los casos de consumo registrados en los colegios de Bogotá, el 79,9% ocurre en espacios en los que se encuentran otros niños y el 67,4% durante el desarrollo de actividades lúdicas. El concejal Barrios advierte que:

“No es casualidad que justo en las localidades donde se concentra este problema: Kennedy (596 casos), Bosa (558), Ciudad Bolívar (543) y Suba (454), sean las mismas localidades donde se acumulan otras alertas. Y hay un dato aún más grave: el 75,9% de los casos ocurre en colegios públicos, por eso aquí no hay matices, cuando como sociedad no logramos proteger a los niños en los espacios que sí controlamos como la casa, el colegio y los parques, entonces está claro que el problema no es el niño, sino todo lo demás”.