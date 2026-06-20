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Crisis energética en Mitú podría afectar el normal desarrollo de las elecciones

Las fallas técnicas en las plantas de generación ha ocasionado racionamientos e interrupciones de energía afectando a al menos 16.000 habitantes.

Suministro de energía
Suministro de energía. (Imagen de referencia) Foto: Freepik.

Noticias RCN

junio 20 de 2026
07:33 p. m.
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La administración departamental de Vaupés denunció la grave crisis energética que enfrenta Mitú debido a la fallas técnicas en las plantas de generación. Esto ha generado racionamientos e interrupciones del servicio en los últimos días.

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"Esta problemática ya está generando afectaciones en los hogares en el comercio, en las instituciones públicas, en los servicios de conectividad como el internet. Estamos en este momento sin internet prácticamente y en la prestación de servicios esenciales para la comunidad", señaló Tatiana Morales, secretaria de Gobierno de Vaupés.

¿El racionamiento afectará la jornada electoral del domingo?

La funcionaria advirtió sobre la preocupación ante la cercanía de la segunda vuelta presidencial, pues se pondría en riesgo el normal desarrollo de las elecciones, "así como por las implicaciones que esta situación puede tener en materia de seguridad y convivencia".

La secretaria de Gobierno del departamento hizo un llamado al Gobierno Nacional para que brinde garantía a los habitantes.

"Necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional para garantizar el servicio de energía, la tranquilidad de la población y el normal de de las elecciones presidenciales que se llevarán el día de mañana domingo".

¿Hasta cuándo irá el racionamiento de energía en Mitú?

La empresa Gensa informó el viernes 19 de junio que las labores de mantenimiento correctivo en la unidad 7 del sistema de generación de energía culminaron de forma satisfactoria. Sin embargo indicó que los racionamientos sectorizados continuarán.

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"Es importante precisar que continúan vigentes los racionamientos sectorizados que habían sido programados previamente de manera conjunta con el operador de red, los cuales representan entre el 1% y el 15% de la demanda del municipio".

Sobre la duración de los racionamientos la empresa no dio una fecha, pero aseguró que continuará con el monitoreo permanente del sistema eléctrico.

 

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