Colombia impulsa un modelo de inversión social para transformar la educación de millones de niñas

En América Latina, el acceso a la educación para las niñas sigue enfrentando obstáculos estructurales que limitan su desarrollo y perpetúan brechas sociales.

Una propuesta nacida en Colombia se enfoca en pasar de las donaciones tradicionales a un modelo de inversión social sostenible que busca impactar a millones de adolescentes en la región.

En zonas rurales latinoamericanas, el 37% de las jóvenes entre 15 y 19 años abandona la escuela. En Colombia, apenas la mitad de los niños accede a educación inicial y el 52% de los jóvenes no logra culminar la secundaria.

Estas dificultades golpean con mayor fuerza a las niñas, afectadas por factores como la falta de transporte, el embarazo temprano, la desigualdad de género y la baja inversión pública en territorios vulnerables.

¿Cómo pasar de las donaciones a la inversión social en educación?

El problema no solo radica en el acceso educativo, sino también está en la sostenibilidad de las organizaciones que intentan cambiar esta realidad. En el país, el ecosistema social enfrenta una fragilidad financiera significativa.

De acuerdo con estudios del sector, el 35% de estas organizaciones no cuenta con reservas suficientes para operar más de un mes, mientras que otro 18% apenas alcanza a sostenerse por tres meses.

A esto se suma que la mitad depende de una sola fuente de ingresos, lo que limita su capacidad de crecimiento y pone en riesgo su continuidad.

La colombiana Nadia Sánchez impulsa una propuesta que busca conectar capital privado e internacional con proyectos educativos para niñas. Su visión apunta a transformar estas iniciativas en vehículos financieros capaces de generar impacto social y, al mismo tiempo, sostenibilidad económica.

Estamos transformando la educación de las niñas en una oportunidad de inversión global. Cuando el talento femenino se conecta con capital estratégico, deja de ser una causa social y se convierte en el motor económico más potente de la región a través de vehículos financieros que generen sostenibilidad y escalabilidad para un mayor número de beneficiarias.

Educación con estándares globales en Colombia

Este modelo ya ha comenzado a materializarse en programas concretos. Uno de ellos es “Ella Es Astronauta”, una iniciativa que ha logrado llevar a niñas de comunidades vulnerables a formarse en áreas STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas— bajo estándares internacionales.

El programa, desarrollado junto al Space Center Houston de la NASA, se posiciona como un ejemplo de cómo la inversión social puede traducirse en oportunidades reales.

Más allá del impacto individual, este tipo de iniciativas busca cerrar brechas estructurales que históricamente han limitado el acceso de las niñas a sectores clave para el desarrollo económico.