El mercado que se le está abriendo a Colombia: contratación de entrenadores de IA en subida

El auge de la inteligencia artificial no solo está transformando industrias, sino también redefiniendo el mercado laboral. En ese escenario, Colombia se posicionó como líder en Latinoamérica en la contratación de entrenadores de IA durante 2025, un rol emergente que ha ganado protagonismo a nivel global.

De acuerdo con el más reciente informe de Deel, este tipo de perfiles registró un crecimiento del 745 %.

El mercado en la región: Esto muestran las cifras

Este fenómeno no es aislado. En la región, otros países también mostraron incrementos significativos en la demanda de estos profesionales, como Argentina (724 %), Brasil (642 %), México (408 %) y Chile (209 %). Sin embargo, Colombia lidera esta tendencia, consolidándose como un mercado estratégico para el desarrollo e implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Detrás de este crecimiento hay un cambio estructural en la forma en que las empresas integran la IA. Lejos de ser sistemas completamente autónomos, estas tecnologías requieren supervisión humana para garantizar su precisión, coherencia y adaptación a contextos locales. Es allí donde entran los entrenadores de IA, quienes se encargan de validar respuestas, etiquetar datos y ajustar modelos para distintos idiomas, culturas y sectores.

En el país, los perfiles más solicitados incluyen entrenadores generalistas, testers de software con enfoque en IA y traductores especializados. Esta evolución evidencia un tránsito desde tareas operativas hacia funciones más técnicas y sofisticadas, alineadas con las necesidades de un ecosistema digital en expansión.

¿Desde qué países están buscando talento?

A nivel global, la distribución de estos profesionales sigue concentrada en mercados como Estados Unidos, que agrupa el 58 % del talento, seguido por India y Filipinas. No obstante, América Latina comienza a ganar terreno gracias a su diversidad lingüística y conocimiento contextual, factores clave para el entrenamiento de modelos.

En cuanto a la remuneración, los ingresos varían según el nivel de especialización. Mientras una parte significativa gana entre 15 y 20 dólares por hora, los perfiles más avanzados pueden superar los 100 dólares por hora, lo que convierte a esta profesión en una opción atractiva dentro del mercado laboral digital.

Así, el crecimiento de los entrenadores de IA no solo refleja la expansión de esta tecnología, sino también la creciente importancia del talento humano en su desarrollo responsable y efectivo. Colombia, en este contexto, se perfila como un actor clave en la evolución de la inteligencia artificial en la región.