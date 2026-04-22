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Día del Trabajo 2026: el detalle clave que marcará este festivo en Colombia

El Día del Trabajo 2026 en Colombia caerá viernes 1 de mayo y no se trasladará. Conozca por qué este festivo se mantiene fijo y cómo impacta el descanso.

El mes que tendrá más festivos en 2025.
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 22 de 2026
09:28 p. m.
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El calendario de festivos en Colombia siempre genera expectativa, especialmente cuando se acercan fechas clave para descansar o viajar. En 2026, el Día del Trabajo traerá un cambio importante que muchos deben tener en cuenta: no será trasladado al lunes, como ocurre con otros festivos en el país.

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A diferencia de lo que algunos esperan, el 1 de mayo caerá viernes, lo que significa que se mantendrá en su fecha original. Esto rompe con la dinámica de varios festivos que suelen moverse para crear los conocidos “puentes festivos”.

¿Por qué el Día del Trabajo no se traslada en Colombia?

Aunque en Colombia existe la práctica de mover ciertos festivos al lunes más cercano, esta regla no aplica para todos. En el caso del Día del Trabajo, la legislación es clara. “No se trata de una decisión administrativa, sino de un diseño legal”, ya que esta fecha está protegida por su carácter histórico y simbólico.

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El 1 de mayo está ligado a la lucha por los derechos laborales a nivel mundial, lo que le da un valor especial que trasciende lo recreativo. Por esta razón, no hace parte de los festivos que pueden ser modificados bajo la Ley Emiliani, como sí ocurre con celebraciones religiosas.

Un fin de semana largo sin necesidad de puente

Lejos de ser una desventaja, este cambio termina beneficiando a los trabajadores. Al caer viernes, el festivo permitirá un descanso continuo de tres días, sin necesidad de ajustes en el calendario.

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Esto lo convierte en una de las fechas más atractivas para quienes planean viajes cortos, reuniones familiares o simplemente una pausa en la rutina. Además, evita confusiones frente al próximo lunes festivo, que no estará relacionado con esta conmemoración.

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