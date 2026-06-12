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🔴EN VIVO🔴 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026: siga el partido en directo

¡No se pierda ninguna emoción de este partido del grupo B!

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
12:00 p. m.
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Se acabó la espera para las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Este 12 de junio, desde las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), debutarán en la Copa del Mundo del 2026.

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Estas dos selecciones hacen parte del grupo B junto a Catar y Suiza, que jugarán el sábado 13 de junio, a las 2:00 de la tarde

El partido entre los canadienses y los bosnios se transmitirá por Win Sports, desde la 1:00 de la tarde, y los primeros 10 minutos podrán verse conectándose en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VkGxzYsV9lk

Además, al final de esta nota, encontrará la narración que se realizará desde La FM.

¿Cómo llegan Canadá y Bosnia Herzegovina al Mundial 2026?

En su último amistoso, que se jugó el 5 de junio, la Selección de Canadá enfrentó a Irlanda y empató 1-1.

Los canadienses empezaron ganando al minuto 23 con un autogol de Jake O'Brien, pero los irlandeses empataron al 60 con una anotación de Chiedozie Ogbene.

Mientras tanto, Bosnia Herzegovina, que eliminó a Italia para estar presente en el Mundial 2026, también empató en su último amistoso.

Este se llevó a cabo el 6 de junio, vs. Panamá, y finalizó 1-1.

¿Cuándo volverán a jugar Canadá y Bosnia Herzegovina en el Mundial 2026?

El segundo partido de Canadá en el Mundial 2026 será el jueves 18 de junio, a las 5:00 de la tarde.

Su rival será Catar, en el estadio BC Place, situado en Vancouver.

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Entre tanto, Bosnia Herzegovina también volverá a jugar el jueves 18 de junio, pero a las 2:00 de la tarde.

Su rival será Suiza, en el estadio Los Ángeles, en Inglewood, California, Estados Unidos.

 

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