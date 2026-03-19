Anuncian nuevas fechas de pago de 460.000 pesos a colombianos en este mes de marzo: tome nota

En una medida orientada a garantizar que ningún beneficiario se quede sin recibir sus recursos, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció una extensión en el cronograma de pagos para el programa Colombia Mayor.

Los adultos mayores que aún no han retirado el incentivo correspondiente a los primeros meses del año tendrán ahora un margen adicional para acercarse a los puntos de recaudo autorizados.

Originalmente, el ciclo de pagos estaba programado para culminar en fechas anteriores; sin embargo, tras un análisis de la cobertura y con el fin de facilitar el acceso a quienes residen en zonas rurales o han tenido dificultades de movilidad, la entidad confirmó que el nuevo plazo máximo para el retiro de los subsidios será el miércoles 25 de marzo de 2026.

¿Qué se está pagando en este ciclo?

Para este periodo de marzo, la transferencia monetaria es de especial relevancia, ya que comprende el pago acumulado de los ciclos 1 (enero) y 2 (febrero) de 2026. Bajo las nuevas directrices del Gobierno Nacional, el monto mensual del subsidio se ha ajustado, permitiendo que los beneficiarios reciban un total de $460.000 pesos ($230.000 por cada mes pendiente).

Este incremento busca dignificar la calidad de vida de los más de 1.6 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema que forman parte del programa en todo el territorio nacional.

¿Cómo saber si es beneficiario?

El proceso de dispersión de los recursos se realiza a través de la red de aliados estratégicos de Prosperidad Social. Los beneficiarios deben acudir a los puntos de:

SuperGiros

SuRed (y su red de aliados a nivel nacional)

Es fundamental que el adulto mayor se presente con su cédula de ciudadanía original en físico. En caso de que el titular no pueda desplazarse por motivos de salud, el pago puede ser reclamado por un tercero mediante un poder autenticado ante juez o notario, el cual debe tener una vigencia no mayor a 30 días.