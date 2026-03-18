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Inician pagos a colombianos de 500.000 pesos: Así puede saber si aplica con su cédula

Desde el Gobierno Nacional dieron a conocer el primer ciclo de pago de este subsidio.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
03:11 p. m.
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El Gobierno Nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), anunció oficialmente el inicio del primer ciclo de pagos del año para los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Esta entrega conjunta, que busca mitigar el impacto de la pobreza extrema y la carga tributaria en los hogares más vulnerables de Colombia, comenzará a dispersarse a partir del próximo 20 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril.

Para este primer periodo operativo de 2026, el Gobierno ha destinado una inversión masiva de 323.495 millones de pesos, recursos que llegarán a un total de 763.312 hogares en todo el territorio nacional.

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La focalización de este ciclo mantiene los criterios establecidos a finales de 2025, centrando los esfuerzos en lo que la entidad denomina la "Línea de Valoración del Cuidado".

¿Cómo y dónde reclamar el subsidio?

En esta ocasión, la entrega de los recursos se realizará exclusivamente bajo la modalidad de giro presencial. La entidad ha conformado una alianza con la unión temporal de SuRed y SuperGIROS, operadores que garantizan una cobertura amplia en los 1.101 municipios de Colombia.

Los beneficiarios deberán acercarse a los puntos de pago autorizados con su documento de identidad original. Es importante destacar que, para agilizar el proceso, los hogares recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos celulares registrados informando la disponibilidad del dinero y el punto exacto donde pueden realizar el cobro.

Para este primer ciclo de 2026, los valores se mantienen bajo la estructura de montos diferenciados según la categoría del hogar.

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El monto que recibe cada familia depende de la "línea de intervención" en la que esté clasificada por Prosperidad Social:

  • Renta Ciudadana (Valoración del Cuidado): Los hogares con niños menores de 6 años o personas con discapacidad que requieren cuidado (Grupo A del Sisbén) recibirán 500.000 pesos.
  • Devolución del IVA: El valor para este programa es de 100.000 pesos.

Algunos hogares que pertenecen a ambas categorías pueden recibir un pago acumulado en este ciclo, siempre que cumplan con los criterios de priorización de ambas transferencias.

Puedes verificar si tu hogar está programado para pago en los siguientes portales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS):

Consulta Renta Ciudadana: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co (Haz clic en el botón "Consulte aquí si su hogar es beneficiario").

Consulta Devolución del IVA: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ (Debes ingresar tu número de documento y fecha de nacimiento).

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