Inician pagos de Colombia Mayor de septiembre de 2025: fechas y beneficiarios

El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, anunció que este 3 de septiembre comenzará la entrega de los pagos correspondientes al octavo ciclo del programa Colombia Mayor, que busca apoyar económicamente a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad.

La jornada de pagos se extenderá hasta el 19 de septiembre en todo el país.

Más de 1,6 millones de beneficiarios en este ciclo

De acuerdo con Prosperidad Social, en esta etapa están habilitadas 1.682.106 personas mayores para recibir el apoyo económico, ya sea mediante transferencia bancaria o por giro.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, señaló que “527.602 personas mayores de 80 años recibirán un pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población implementada desde 2024”.

En total, se invertirán 232.196 millones de pesos para garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna y segura a todos los beneficiarios en el territorio nacional.

Medios de pago y canales de consulta

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la operación. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.

Además, pueden consultar directamente en la plataforma oficial: Consulta de pagos Colombia Mayor.

Prosperidad Social hizo un llamado a los participantes para mantener actualizada su información de contacto y evitar contratiempos.

Para resolver dudas, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea en Bogotá 601 379 1088, a la línea nacional gratuita 01 8000 95 1100 o acercarse a los enlaces municipales del programa en alcaldías y oficinas regionales.