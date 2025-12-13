Estas son las tendencias de moda para viajes en fin de año: SHEIN Colombia lanza guía definitiva

Las fiestas de fin de año marcan para los colombianos no solamente la oportunidad de reencontrarse en familia y unir lazos, sino también un momento de reflexión por todas las vivencias ocurridas a lo largo de 365 días que dejan aprendizajes y la motivación para, con el año que se avecina, comenzar una vida nueva.

Por otra parte, hay quienes se programan para cerrar el 2025 viajando: de hecho, según los reportes de las autoridades, noviembre y diciembre representan dos de los meses con mayor actividad en los aeropuertos de las ciudades más turísticas de Colombia.

Es por ello que, pensando en quienes deciden pasar la Navidad en un destino lejos del hogar, SHEIN Colombia elaboró un estudio para definir las tendencias de moda favoritas por los colombianos, con consejos prácticos y el estilo de vestimenta más apropiado para cada locación.

“Comprendemos que el turismo en Colombia viene en alza y ciudades como Cartagena y Medellín han reportado preparación para una gran afluencia desde noviembre y hasta después de año nuevo”, señaló uno de los voceros de SHEIN para América Latina. “Sabemos que Colombia es siempre de contrastes, pues hay quienes quieren sol, playa y arena; por eso, quienes vayan a Cartagena, Santa Marta y San Andrés preferirán ropa para el calor”.

Estas son las tendencias para este fin de año

La moda Primavera-Verano demostró que tonos como el Mocha Mousse y el Negro Profundo fueron los favoritos de quienes convirtieron el 2025 en su año para ser creativos en la vestimenta.

Sin embargo, los colores navideños tradicionales de la Navidad también tuvieron predominancia en todo el año y con sus tonos, Verde Musgo, Rojo Escarlata y Blanco, podrán hacer parte de tu look a la hora de armar tu maleta para viajar.

“Son colores para resolver de acuerdo con cada estilo, pero sin duda, hoy son fáciles de combinar en relación con el estilo que cada persona quiera darles”.

Para destinos calurosos, lo más sensato es optar por prendas naturales y transpirables como el algodón, el lino, la seda y el rayón. Cada una de estas se puede buscar como términos independientes en la web de shein.com.co y así se podrá conocer el catálogo de la marca para cada estilo.

Por otra parte, quien espere viajar a destinos de climas más fríos, como Bogotá; o intermedios, como Medellín y Bucaramanga; la lana, la franela, las telas animales y el poliéster pueden dar el toque necesario para elevar tus outfits.

¿Cómo comprar en Shein Colombia?

Durante la temporada, los usuarios en Colombia podrán disfrutar productos desde $6.000 pesos, envío gratuito en compras seleccionadas y descuentos de hasta 85% en artículos de temporada.

Por otra parte, también habrá cupones acumulables y lanzamientos semanales con nuevas piezas para decorar y vestir la Navidad.