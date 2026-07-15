¿Es real el pago de $280 millones por vivir en Suiza? Colombiano revela la verdad y las estrictas condiciones para mudarse
Mediante un video en redes sociales, este colombiano explicó de qué trata todo el dineral que reciben por vivir en este país.
Noticias RCN
08:03 a. m.
La promesa de un millonario incentivo económico a cambio de trasladar su vida a un pintoresco pueblo en los Alpes suizos ha inundado las redes sociales durante meses. Sin embargo, la realidad detrás del programa de repoblación de Albinen es mucho más compleja de lo que se muestra en internet.
Un reconocido creador de contenido colombiano decidió viajar al lugar para constatar de primera mano las condiciones reales del beneficio y desmitificar la cifra de los 280 millones de pesos colombianos (aproximadamente 70.000 francos suizos).
A través de un recorrido publicado en el canal de YouTube PlanetaJuan, se aclaró que, si bien el incentivo es real y busca garantizar el futuro de una de las comunidades tradicionales de Suiza, el dinero no se entrega sin un riguroso pliego de condiciones que excluye a la mayoría de los postulantes de paso.
¿Cómo se distribuyen los 280 millones de pesos?
El beneficio económico no es una tarifa plana para cualquier persona que decida mudarse. Según reveló el colombiano en su informe, la cifra final está estrictamente ligada a la composición del núcleo familiar:
- Por cada adulto: se otorgan 25.000 francos suizos (alrededor de 100 millones de pesos colombianos).
- Por cada niño: el gobierno local entrega 10.000 francos suizos (aproximadamente 40 millones de pesos colombianos).
- Para una familia de cuatro integrantes: se alcanza la cifra de 70.000 francos suizos, equivalentes a los promocionados 280 millones de pesos.
"Dependiendo de la composición del núcleo familiar, el monto sube o baja. Pero eso no es de que le den 70 mil a todo el mundo", advirtió el colombiano.
Los tres exigentes requisitos que debe cumplir para radicarse en Suiza
- El límite de edad: La iniciativa busca inyectar juventud a una población envejecida. Por ello, el solicitante principal debe tener menos de 45 años.
- Obligación de compra (Prohibido arrendar): A diferencia de otros planes de inmigración, en Albinen no es válido presentarse como inquilino. "Usted no puede alquilar. Usted tiene que comprar una vivienda acá", explicó el colombiano, señalando que el dinero entregado por el gobierno funciona en la práctica como un reembolso o descuento sobre la millonaria inversión inmobiliaria que el postulante debe realizar previamente.
- Compromiso de permanencia por 10 años: El beneficio económico ata al beneficiario al territorio. Quienes decidan aplicar deben firmar un compromiso para residir de forma ininterrumpida en la localidad durante un mínimo de una década. "Si usted no dura 10 años, queda en deuda. Tiene que devolverla", sentenció el creador de contenido.