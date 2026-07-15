Vidente que ha acertado durante el Mundial 2026 reveló quién gana la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Este miércoles 15 de julio, en el Estadio Atlanta, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), Argentina e Inglaterra jugarán la segunda semifinal del Mundial 2026.

El ganador se medirá ante España, que derrotó 2-0 a Francia con goles de Oyarzabal (22') y Pedro Porro (58').

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Desde que empezaron los 'mata-mata', Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue, le ganó 3-2 a Egipto con una remontada histórica en los 90 minutos habituales y venció 3-1 a Suiza en el tiempo extra.

Mientras tanto, Inglaterra se impuso 2-1 vs. República Democrática del Congo, derrotó 3-2 a México y, después de ir al alargue, también venció 2-1 a la Noruega de Haaland.

Es así como se espera un partido muy parejo y, en medio de esa coyuntura, un famoso vidente que ha acertado durante el Mundial 2026 reveló qué es lo que podría pasar.

¿Argentina o Inglaterra? Esto predijo el vidente Darío Castillo antes de la semifinal del Mundial 2026

Según el análisis del vidente y tarotista Darío Castillo, Argentina superaría la batalla vs. Inglaterra y conseguiría el cupo a la gran final de la Copa del Mundo 2026.

"Veo cinco goles por lo menos, pero atención porque esto se puede llegar a definir por penales. Habrá un penal en el encuentro, pero será mal pateado o atajado por el arquero y esto va a incentivar al otro equipo", comenzó expresando el vidente.

"Hay un jugador que convertirá dos goles y podría tener el número cero en la camiseta, aunque no está claro, pero atención al '10'. Por lo que se observa, Argentina demostrará la motivación en la cancha, le ganará a Inglaterra y jugaría la final de la Copa del Mundo", añadió.

Sus declaraciones exactas se pueden escuchar aquí:

¿Dónde ver el partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

El partido entre argentinos e ingleses se podrá disfrutar en la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN, desde las 12:00 del mediodía.

Además, la narración en vivo se podrá seguir en La FM y en Alerta.