CANAL RCN
Deportes

Hacen llamado de alerta previo al duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de 2026

El duelo entre ingleses y argentinos pinta como uno de los más 'peligrosos' en la cita orbital.

FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 15 de 2026
06:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El partido por la semifinal del Mundial de 2026 entre Argentina e Inglaterra llega este miércoles como un duelo de alta tensión.

Por ello, el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, en coordinación con el FBI, la FIFA y las fuerzas locales de Estados Unidos, ha diseñado un operativo sin precedentes para garantizar que el cruce histórico se viva "en paz y orden".

Argentina vs. Inglaterra: hora, dónde y cómo ver en vivo la segunda semifinal del Mundial 2026
RELACIONADO

Argentina vs. Inglaterra: hora, dónde y cómo ver en vivo la segunda semifinal del Mundial 2026

Para mitigar la tensión y evitar incidentes en las inmediaciones del estadio y la ciudad, se han establecido pautas estrictas de control policial y migratorio.

Medidas clave del operativo de seguridad para el Argentina vs. Inglaterra

  • Las parcialidades de Argentina e Inglaterra ingresarán por puertas completamente opuestas y ocuparán cabeceras distintas del estadio para evitar cruces directos.
  • No se permitirá el ingreso de banderas, pancartas o indumentaria que contengan mensajes de odio, consignas de índole geopolítico (como reclamos por Malvinas) o provocaciones.
Designación arbitral para Inglaterra vs. Argentina genera escándalo en la prensa inglesa
RELACIONADO

Designación arbitral para Inglaterra vs. Argentina genera escándalo en la prensa inglesa

  • Las fuerzas de seguridad argentinas colaboran directamente con el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC) en Virginia y agencias federales estadounidenses para identificar perfiles de riesgo en tiempo real.
  • Argentina envió a las autoridades migratorias de EE. UU. un listado con miles de ciudadanos con restricciones de acceso (incluyendo deudores alimentarios y barrabravas) para impedirles el ingreso a los recintos deportivos.

Las entradas y paquetes VIP para este encuentro en el Mercedes-Benz Stadium han duplicado los precios de la otra semifinal (España vs. Francia), cotizándose algunos palcos por encima de los 10.000 dólares. Esto demuestra la enorme expectativa, pero también la masiva afluencia de hinchas sin tickets que pondrán a prueba la capacidad de contención en los alrededores de la ciudad.

El objetivo primordial tanto de la AFA como del Ministerio de Seguridad argentino y sus pares estadounidenses es evitar que la pasión y la rivalidad histórica empañen la fiesta del fútbol en suelo norteamericano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Mundial de fútbol

Mbappé rompió el silencio tras derrota de Francia en el Mundial y envió contundente mensaje

Mundial de fútbol

Argentina vs. Inglaterra: hora, dónde y cómo ver en vivo la segunda semifinal del Mundial 2026

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Ordenan indemnizar a estadounidenses torturados en Venezuela: decisión menciona a Maduro

Los tres norteamericanos fueron víctimas de tortura en el tiempo que estuvieron presos.

Contraloría General de la República

Contraloría advierte irregularidades por más de 30.000 millones en la Unidad para las Víctimas

En su informe, el máximo órgano de control fiscal también advirtió una baja ejecución de los recursos apropiados.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de julio de 2026

Viral

Viral I Isabella Ladera compartió fotografías del parto en agua de su segundo hijo

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad