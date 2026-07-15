Hacen llamado de alerta previo al duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de 2026

El partido por la semifinal del Mundial de 2026 entre Argentina e Inglaterra llega este miércoles como un duelo de alta tensión.

Por ello, el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, en coordinación con el FBI, la FIFA y las fuerzas locales de Estados Unidos, ha diseñado un operativo sin precedentes para garantizar que el cruce histórico se viva "en paz y orden".

Para mitigar la tensión y evitar incidentes en las inmediaciones del estadio y la ciudad, se han establecido pautas estrictas de control policial y migratorio.

Medidas clave del operativo de seguridad para el Argentina vs. Inglaterra

Las parcialidades de Argentina e Inglaterra ingresarán por puertas completamente opuestas y ocuparán cabeceras distintas del estadio para evitar cruces directos.

No se permitirá el ingreso de banderas, pancartas o indumentaria que contengan mensajes de odio, consignas de índole geopolítico (como reclamos por Malvinas) o provocaciones.

Las fuerzas de seguridad argentinas colaboran directamente con el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC) en Virginia y agencias federales estadounidenses para identificar perfiles de riesgo en tiempo real.

Argentina envió a las autoridades migratorias de EE. UU. un listado con miles de ciudadanos con restricciones de acceso (incluyendo deudores alimentarios y barrabravas) para impedirles el ingreso a los recintos deportivos.

Las entradas y paquetes VIP para este encuentro en el Mercedes-Benz Stadium han duplicado los precios de la otra semifinal (España vs. Francia), cotizándose algunos palcos por encima de los 10.000 dólares. Esto demuestra la enorme expectativa, pero también la masiva afluencia de hinchas sin tickets que pondrán a prueba la capacidad de contención en los alrededores de la ciudad.

El objetivo primordial tanto de la AFA como del Ministerio de Seguridad argentino y sus pares estadounidenses es evitar que la pasión y la rivalidad histórica empañen la fiesta del fútbol en suelo norteamericano.