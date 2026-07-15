CANAL RCN
Internacional

Reconocido exfutbolista del Benfica murió en trágico accidente de tránsito

La muerte fue confirmada por el importante club y la Liga de Portugal. ¿Cómo ocurrió el hecho?

Foto: diseñado por Gemini.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
07:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Portugal hay un profundo luto porque un destacado exfutbolista falleció tras un aparatoso accidente de tránsito.

Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, el extremo que era más conocido como Manú, nació en Setúbal, Portugal, debutó como profesional en el Alverca en el 2001 e hizo parte del Benfica entre el 2006 y el 2007, murió a sus 43 años.

Conmoción: reconocido exfutbolista fue hallado sin vida dentro de un vehículo
RELACIONADO

Conmoción: reconocido exfutbolista fue hallado sin vida dentro de un vehículo

El exfutbolista iba conduciendo su vehículo en Sobral de Monte Agraço, la villa portuguesa ubicada en el distrito de Lisboa, pero se volcó de manera inesperada y perdió la vida en el lugar del siniestro.

Así fue el accidente en el que murió Manú, el reconocido exfutbolista del Benfica

De acuerdo con lo reportado por las autoridades de Portugal, Manú estaba manejando hasta A-do-Baço, la localidad en la que vivía.

Sin embargo, perdió el control, se salió de la vía, su carro quedó completamente volteado y él quedó atrapado, por lo que, según las primeras líneas de investigación, todo parece indicar que sufrió un paro cardiorrespiratorio a los pocos minutos del impacto.

Los testigos del accidente reportaron de inmediato lo ocurrido para que los funcionarios de primeros auxilios pudieran reanimar a Manú, pero, desafortunadamente, el exfutbolista del Benfica no logró recuperar sus signos vitales.

Este fue el sentido mensaje de luto del Benfica tras la muerte de Manú, el destacado exfutbolista

En sus redes sociales, el Benfica lamentó la inesperada partida de Manú, el extremo que defendió su camiseta.

"El Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente el fallecimiento de Manú. El club extiende sus más sinceras condolencias a su familia y amigos", plantearon.

Asimismo, la Liga de Portugal también redactó unas palabras de luto.

Dolor profundo: murió histórico exfutbolista
RELACIONADO

Dolor profundo: murió histórico exfutbolista

"La Liga de Portugal expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conocido en el fútbol como Manú, exjugador del FC Alverca, Estrela Amadora, Benfica, Marítimo y Vitória FC. Extendemos nuestro más sentido pésame a su afligida familia y a todos sus amigos", enfatizaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Ordenan indemnizar a estadounidenses torturados en Venezuela: decisión menciona a Maduro

Estados Unidos

Crecen las protestas en EE.UU. tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán en operativo de ICE

OMS

OMS inicia primer ensayo clínico con antiviral contra ébola en RDC

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Hacen llamado de alerta previo al duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de 2026

El duelo entre ingleses y argentinos pinta como uno de los más 'peligrosos' en la cita orbital.

Contraloría General de la República

Contraloría advierte irregularidades por más de 30.000 millones en la Unidad para las Víctimas

En su informe, el máximo órgano de control fiscal también advirtió una baja ejecución de los recursos apropiados.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de julio de 2026

Viral

Viral I Isabella Ladera compartió fotografías del parto en agua de su segundo hijo

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad