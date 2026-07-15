Reconocido exfutbolista del Benfica murió en trágico accidente de tránsito

En Portugal hay un profundo luto porque un destacado exfutbolista falleció tras un aparatoso accidente de tránsito.

Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, el extremo que era más conocido como Manú, nació en Setúbal, Portugal, debutó como profesional en el Alverca en el 2001 e hizo parte del Benfica entre el 2006 y el 2007, murió a sus 43 años.

El exfutbolista iba conduciendo su vehículo en Sobral de Monte Agraço, la villa portuguesa ubicada en el distrito de Lisboa, pero se volcó de manera inesperada y perdió la vida en el lugar del siniestro.

Así fue el accidente en el que murió Manú, el reconocido exfutbolista del Benfica

De acuerdo con lo reportado por las autoridades de Portugal, Manú estaba manejando hasta A-do-Baço, la localidad en la que vivía.

Sin embargo, perdió el control, se salió de la vía, su carro quedó completamente volteado y él quedó atrapado, por lo que, según las primeras líneas de investigación, todo parece indicar que sufrió un paro cardiorrespiratorio a los pocos minutos del impacto.

Los testigos del accidente reportaron de inmediato lo ocurrido para que los funcionarios de primeros auxilios pudieran reanimar a Manú, pero, desafortunadamente, el exfutbolista del Benfica no logró recuperar sus signos vitales.

Este fue el sentido mensaje de luto del Benfica tras la muerte de Manú, el destacado exfutbolista

En sus redes sociales, el Benfica lamentó la inesperada partida de Manú, el extremo que defendió su camiseta.

"El Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente el fallecimiento de Manú. El club extiende sus más sinceras condolencias a su familia y amigos", plantearon.

Asimismo, la Liga de Portugal también redactó unas palabras de luto.

"La Liga de Portugal expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conocido en el fútbol como Manú, exjugador del FC Alverca, Estrela Amadora, Benfica, Marítimo y Vitória FC. Extendemos nuestro más sentido pésame a su afligida familia y a todos sus amigos", enfatizaron.