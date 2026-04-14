Buscan colombianos para trabajar en Canadá con sueldos de hasta 12 millones de pesos: link para aplicar

El SENA, a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), anunció la apertura de vacantes para trabajar en Canadá con remuneraciones altamente competitivas. Las ofertas, enfocadas principalmente en los sectores de construcción y agricultura, ofrecen salarios que alcanzan los $12.262.251 pesos colombianos mensuales (aproximadamente 4.506 dólares canadienses), dependiendo de la tasa de cambio vigente.

Las vacantes están diseñadas para perfiles técnicos y tecnológicos con experiencia comprobable.

Entre los cargos más solicitados se encuentran: Supervisor de explotación agrícola, quien será el encargado de coordinar equipos en invernaderos y estructuras agrícolas.

Además, se busca supervisor de construcción. Este puesto está orientado a profesionales en mantenimiento de edificaciones, carpintería o mampostería.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con requisitos estrictos: poseer un título de técnico o tecnólogo en áreas afines, demostrar una experiencia laboral mínima de 5 años (con al menos 3 en cargos de liderazgo) y certificar un nivel de inglés intermedio. Este último es crucial para la comprensión de instrucciones técnicas y la coordinación de personal en territorio canadiense.

Estas son las condiciones que se ofrecen en Canadá

Los seleccionados trabajarán en la provincia de Ontario bajo un contrato formal. La jornada laboral estipulada es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Aunque la empresa contratante brinda orientación para el proceso de visado, el SENA aclara que el trabajador deberá asumir los gastos de traslado e instalación inicial en el país norteamericano.

El proceso de postulación es totalmente gratuito y se realiza exclusivamente de forma virtual:

Registro: Los interesados deben estar inscritos en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

Actualización: Es indispensable tener la hoja de vida actualizada al 100%, incluyendo soportes de estudio y experiencia.

Postulación: Buscar la sección de "Convocatorias Internacionales" y seleccionar la vacante de interés.

La convocatoria inició el 8 de abril de 2026 y tiene como fecha límite el 22 de mayo, o antes si se alcanza el número de candidatos requeridos. El SENA recomienda realizar el proceso lo antes posible, ya que la alta demanda suele agotar los cupos rápidamente.