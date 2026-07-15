Clínicas estéticas en Bogotá: Cómo verificar su legalidad y ver si están habilitadas

La trágica muerte de Adriana Manotas, una mujer de 52 años que falleció tras someterse a una liposucción clandestina bajo la fachada de una peluquería en la localidad de Puente Aranda, encendió las alertas en Bogotá. Casos como este, sumados al de Yulixa Tolosa —quien fue abandonada por personal no calificado tras presentar complicaciones en una clínica ilegal—, evidencian la peligrosa proliferación de las llamadas "clínicas de garaje" en la capital.

Ante este panorama, donde las autoridades distritales han intensificado las inspecciones e impuesto decenas de medidas de seguridad a establecimientos clandestinos, verificar la legalidad de un centro estético no es un simple trámite: es una decisión de vida o muerte.

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Aquí le explicamos detalladamente cómo verificar la legalidad de un centro estético en Bogotá utilizando las herramientas de control oficial del Estado.

¿Qué requisitos debe cumplir un centro estético legal en Bogotá?

En la capital, los establecimientos de belleza y salud operan bajo normativas muy distintas que todo usuario debe aprender a diferenciar para mitigar riesgos:

Spas y centros de estética ornamental: Su campo de acción está limitado a procedimientos superficiales y no invasivos (depilación, masajes, tratamientos faciales externos). Bajo ninguna circunstancia pueden realizar inyecciones (bótox, ácido hialurónico) ni utilizar aparatología que perfore la piel.

Clínicas de medicina estética e IPS: Son las únicas autorizadas para realizar procedimientos médicos invasivos (liposucciones, hilos tensores, carboxiterapia o cirugías plásticas).

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Estos lugares deben estar registrados obligatoriamente como prestadores de servicios de salud ante la Secretaría Distrital de Salud.

Además deben estar legalmente constituido ante la Cámara de Comercio y contar con el Registro Único Tributario (RUT). Por otro lado, deben cumplir con la normatividad local (como la Resolución 2263 de 2004) y obtener los permisos de apertura de la alcaldía o secretaría de salud local.

El establecimiento también debe estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Así puede verificar si un centro estético es legal en Bogotá

En medio de la incertidumbre de los casos que se han vivido, la Secretaría de Salud de Bogotá habilitó una página web en la que los usuarios pueden verificar cuáles instituciones prestadoras de servicios de salud están habilitadas.

Mediante el portal de Salud Capital (saludcapital.gov.co.) usted puede verificar si el centro cuenta con todos los permisos requeridos. En caso de que la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) no aparezca en este portal, significa que no está habilitada y no cuenta con el aval.