Economía

Colpensiones entregará bonos de más de dos millones a colombianos: así puede participar

Más de mil bonos entregará la entidad administradora en el país.

Foto: Freepik y Colpensiones.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:57 a. m.
Colpensiones ha anunciado la entrega de los primeros 208 bonos de consumo, cada uno valorado en $2.350.000, a afiliados del programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Esta iniciativa, denominada "Ahorrar es Ganar 2025", busca incentivar el ahorro para la vejez en trabajadores independientes, informales o aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente, que no cumplen los requisitos para acceder a una pensión convencional.

El programa "Ahorrar es Ganar 2025" está diseñado para que los afiliados acumulen oportunidades de ganar a medida que incrementan sus ahorros. La mecánica es sencilla: por cada $100.000 ahorrados en la cuenta BEPS durante el año, el afiliado obtiene una oportunidad de participar.

Para premiar el compromiso, Colpensiones ha establecido bonificaciones adicionales. Quienes logren ahorrar $400.000 reciben una oportunidad extra, y aquellos que alcancen el monto máximo anual de ahorro, fijado en $2.200.000, acumulan hasta 38 posibilidades de ser uno de los afortunados ganadores.

Fechas clave de entrega de los bonos de Colpensiones

El primer sorteo se realizará este jueves 18 de septiembre, y se dará a personas con los ahorros realizados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, premiando a 208 afiliados.

No obstante, esta no es la única fecha en la que se podrá participar por estos bonos. La segunda jornada, se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025. Allí, participarán los ahorros acumulados hasta el 31 de octubre de 2025, y se entregarán 312 bonos de consumo.

La última oportunidad será el 22 de enero de 2026, e incluirá los ahorros realizados durante todo el año 2025 (hasta el 31 de diciembre). En este sorteo se repartirán 520 bonos.

En total, Colpensiones entregará 1.040 bonos, con un valor total de más de $2.400 millones, consolidando este sorteo como un incentivo significativo para los ahorradores.

¿Quiénes pueden participar en estos sorteos de bonos en Colpensiones?

El programa BEPS está dirigido a ciudadanos colombianos mayores de 18 años que devengan ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.

La vinculación es gratuita y no requiere cuotas de manejo. Los interesados pueden afiliarse de varias maneras: en línea a través del portal web de Colpensiones, en un Punto de Atención Colpensiones (PAC) o a través de la línea gratuita nacional 018000 410 777.

Los aportes pueden realizarse en una amplia red de puntos de recaudo autorizados como SuperGIROS, Reval, Paga Todo, GanaGana, entre otros. Es importante destacar que los aportes pueden ser realizados por el propio afiliado o por un familiar o amigo, lo que facilita el proceso de ahorro.

Con más de un millón de personas que han realizado aportes voluntarios, el programa BEPS se consolida como una herramienta efectiva de inclusión social y financiera, ayudando a miles de colombianos a construir un futuro más digno y seguro

